Доверие улицы: Зеленский играет в опасную игру с украинским обществом

Как известно перед Украиной в буквальном смысле стоит задача выживания, прежде всего сохранения украинского государства в условиях российской агрессии, и не последнею роль в этом играет существующий уровень доверия общества к власти. Следует подчеркнуть, что особая роль в этом вопросе принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Я отлично помню предвыборную кампанию Владимира Зеленского. Он обещал всем – все. Продолжение реформ. Прекращение реформ. Свободный рынок. Государственное регулирование. Дружбу с Европой. Мир с Россией», – рассказывает публицист.

Фактически власть в лице президента играет роль зеркала в котором отражены все надежды и чаяния украинского общества. Но при этом никто до сох пор так и не понял какие цели ставит власть перед собой.

«Он превратился в зеркало, в котором каждый видел отражение собственных надежд. Проблема лишь в том, что зеркало никогда не бывает прозрачным. И никто понятия не имел, чего хочет Зеленский на самом деле», – отмечает Казарин.

Следует подчеркнуть, что действия власти остаются абсолютно непрозрачными для всего общества. Можно констатировать, что никто и ничего не понимает.

«Никто не мог понять, кому принадлежат акции в этом закрытом акционерном обществе. С кем он будет расплачиваться за свою победу и чем именно он станет это делать. К кому он намерен прислушиваться и какую Украину считает страной мечты», – подчеркивает Казарин.

Обида президента на протесты, которые являются на самом деле четким сигналом о утрате доверия к власти, – выглядят слишком детскими обидками.

«Президент сегодня обижается на протестные митинги в центре столицы. По-моему, зря. На улицу выходят те, кто полгода назад так и не получил ответы на все эти вопросы», – отмечает Казарин.

В заключении автор предостерегает Зеленского от окончательной утраты доверия социально активного меньшинства. Это меньшинство может полностью изменить судьбу президента и его команды, особенно если доверие будет полностью потеряно.

«Да, улица может быть в меньшинстве, но от ее доверия часто зависит судьба политика. Доказано дважды», – подытожил Казарин.