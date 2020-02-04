Политика

Абсолютная победа Зереформ: кто круче разрушает государство, Кабмин или Рада?

Всем тем, кто не хочет продавать свою собаку посвящается. Хорошо, что пропадают иллюзии насчет народного президента, его «слуг народа» и преобразований в стране.

После закрытия парикмахерской в Кабмине, Рада решила дать свою «ответочку» министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Нет, парикмахерскую в Парламенте никто не закрыл. В Раде прошли более радикальные изменения», – пишет политолог.

Получается, что с сегодняшнего дня, с 4 февраля 2020 года, бывшим народным депутатам Верховной Рады запрещено посещать кулуары Рады. Можно только быть в гостевой ложе на 3 этаже Верховной Рады.

Після закриття перукарні в Кабміні, рада вирішили дати свою отвєточку Дубілету. Ні, перукарню в парламенті ніхто не…

Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 4 februari 2020

«О том, что во всех парламентах мира предыдущие депутаты могут проходить везде – это, конечно же, не имеет никакого значения», – подчеркнул Денисенко.

Чуть ранее Денисенко прошелся по одному из «героев нашего времени», просто квинтэссенции образа «слуги народа» – оскандалившемся нардепе Евгении Брагаре. Он рассказал о версии происхождения фамилии нардепа.

«Фамилия Брагарь происходит от клички человека, потреблявшего брагу. Ну не мог человек дотерпеть и дождаться самогона, и хлебал брагу. У меня все об этой фамилии», – скаркастично подмечает Денисенко.

Всім тим, хто не хоче продавати свого собаку присвячуєтьсяПрізвище Брагар походить від клички людини, яка споживала…

Geplaatst door Vadym Denysenko op Zaterdag 1 februari 2020

И к сожалению, все эти тенденции будут только усиливаться. «Слуги народа» Зеленского не угомонятся пока не уничтожат до основания украинскую государственность.

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«Это победа! Реформы идут по стране», – иронично подытожил Денисенко.

Позже стало известно, что после парикмахерской Дубилет нашел еще одно «сомнительное» помещение в Кабмин. Дубилет рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что рассматривает вопрос целесообразности содержать в доме правительства отделение «Ощадбанка».

«У нас там есть одно гуляющее помещение на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства – большой зал. Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет. Если бы мы его провели, то там можно было бы создать 200-300 рабочих мест в формате open space», – заявил Дубилет.

«Кроме того, у нас есть отделение Ощадбанка. Я не очень понимаю, зачем оно нужно. Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос», – добавил он.

Автор Вадим Денисенко
Источник Facebook

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