Иран обманул, передал только часть записей диспетчеров, – аналитик

«ТСН.Тиждень» обнародовала сенсационное доказательство – запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз». Человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, пишет в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Из этой записи становится известным, что иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета «МАУ». Эта запись доказывает – иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в украинский самолет – детали здесь», – пишет эксперт

И вот сегодня Иран заявляет – обнародование записей переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе, пишет «Reuters».

«Глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Исламской республики Хасан Резайефар считает это «утечкой», поскольку этот файл якобы был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу», – отмечает Соловей.

Но, подчеркивает эксперт: «есть один нюанс – иранцы, мягко говоря, манипулируют». Поскольку они передали записи, но только те, которые касались переговоров наземных служб исключительно с нашим бортом.

«И только до момента его взлета. А остальные записи – доклад иранского командира экипажа о ракете – обрезали», – подчеркивает Соловей.

Получается, что Иран скрыл остальные записи, которые целесообразно привлечь к делу, в т.ч. доклад экипажа иранского самолета и других наземных служб.

«То есть – типичная манипуляция. И похоже на то, что Иран манипулирует намеренно. Для чего? Может, потому, что Иран не собирался отдавать ящики, несмотря на первоочередные многообещающие заявления. И теперь пытается сохранить невинное лицо», – отмечает Соловей.

«Почему Иран не собирался отдавать ящики – анализ в следующих сообщениях. Не переключайтесь», – добавил он в завершении.