Стоп капитуляция: неравнодушные граждане призывают Зеленского остановить пагубную политику ренегатства
Совместное заявление неравнодушных относительно опасной тенденции развития украинско-российских отношений.
В политике президента Владимира Зеленского наметились опасные тенденции сдачи национальных интересов Украины и капитуляции перед Россией. Неравнодушные граждане страны обращаются к главе государства с призывом остановить пагубную для независимости и государственного суверенитета политику, пишет на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«За 9 месяцев с момента вступления в должность нового Президента Украины действующая власть дискредитировала Украину как сильную независимую страну в глазах наших международных партнеров и стала на путь уничтожения нашей независимости», – пишет экс-минстр.
– остановлена исковая деятельность против России по поставкам газа;
– создаются предпосылки для восстановления закупки газа у агрессора и убийцы украинских патриотов;
– Президент Украины не высказал возражений относительно требования Путина предоставить особый статус Донбассу;
– вопрос возвращения Украине контроля на АР Крым, а также прекращения преступных действий РФ по перекрытию Керченского пролива, не возбуждался во время переговоров с РФ;
– многочисленные попытки проведения встреч с Путиным, разведения войск привели к деморализации ВСУ.
«Помните, что уступки только увеличивают аппетит агрессора! Поэтому мы требуем от Президента Украины, Парламента, правительства прекратить предательскую политику подыгрывания Кремлю», – подчеркивает Омелян
Среди пунктов, которые экс-министр Омелян считает факторами предательства национальных интересов, он выделяет пять наиболее важных позиций, а именно:
1. Признать ошибкой решение о разведении войск и остановить эти действия.
2. Вопросы вывода войск РФ из АР Крым и возвращения Украине контроля над полуостровом должны подниматься на всех международных мероприятиях.
3. Обнародовать документы, связанные с командировкой Президента Украины в Оман (программа, приглашение и т.п.) и отчет по его результатам, стенограммы переговоров.
4. Обеспечить прозрачность деятельности власти и внешней политики.
5. Обнародовать Стратегию действий власти по защите экономической и территориальной независимости Украины.
Спільна заява небайдужих щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин За 9 місяців з моменту вступу на…
Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Zondag 2 februari 2020
«Присоединяйтесь к заявлению!», – призывает Омелян.