Стоп капитуляция: неравнодушные граждане призывают Зеленского остановить пагубную политику ренегатства

В политике президента Владимира Зеленского наметились опасные тенденции сдачи национальных интересов Украины и капитуляции перед Россией. Неравнодушные граждане страны обращаются к главе государства с призывом остановить пагубную для независимости и государственного суверенитета политику, пишет на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«За 9 месяцев с момента вступления в должность нового Президента Украины действующая власть дискредитировала Украину как сильную независимую страну в глазах наших международных партнеров и стала на путь уничтожения нашей независимости», – пишет экс-минстр.

– остановлена исковая деятельность против России по поставкам газа;

– создаются предпосылки для восстановления закупки газа у агрессора и убийцы украинских патриотов;

– Президент Украины не высказал возражений относительно требования Путина предоставить особый статус Донбассу;

– вопрос возвращения Украине контроля на АР Крым, а также прекращения преступных действий РФ по перекрытию Керченского пролива, не возбуждался во время переговоров с РФ;

– многочисленные попытки проведения встреч с Путиным, разведения войск привели к деморализации ВСУ.

«Помните, что уступки только увеличивают аппетит агрессора! Поэтому мы требуем от Президента Украины, Парламента, правительства прекратить предательскую политику подыгрывания Кремлю», – подчеркивает Омелян

Среди пунктов, которые экс-министр Омелян считает факторами предательства национальных интересов, он выделяет пять наиболее важных позиций, а именно:

1. Признать ошибкой решение о разведении войск и остановить эти действия.

2. Вопросы вывода войск РФ из АР Крым и возвращения Украине контроля над полуостровом должны подниматься на всех международных мероприятиях.

3. Обнародовать документы, связанные с командировкой Президента Украины в Оман (программа, приглашение и т.п.) и отчет по его результатам, стенограммы переговоров.

4. Обеспечить прозрачность деятельности власти и внешней политики.

5. Обнародовать Стратегию действий власти по защите экономической и территориальной независимости Украины.

Спільна заява небайдужих щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин За 9 місяців з моменту вступу на… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Zondag 2 februari 2020

«Присоединяйтесь к заявлению!», – призывает Омелян.