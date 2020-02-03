Все все знали сразу: опубликованы переговоры свидетеля уничтожения лайнера PS752

Масс-медиа опубликовали запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз» во время катастрофы рейса PS752.

Сегодня опубликовали сенсационную запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», сообщает «ТСН.Тиждень».

Человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Но, главное, о чем становится известно из записи – иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета «МАУ». Эта запись доказывает – иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

Борт «Международных Авиалиний Украины» взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании «Асеман Эйрлайнз». Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.

«ТСН.Тиждень» приводит полную расшифровку разговора:

«Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Хронометраж записи 05:12

Диспетчер: – Доброе утро, «Украинские Международные Авиалинии» 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: – После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: – Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: – Доброе утро, 3768.

Диспетчер: – «Асеман» 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: – Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: – Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: – Нет, сэр?

Пилот EP3768: – Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: – GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: – По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: – Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: – Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: – Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: – Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: – Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: – Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: – Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: – Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: – Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: – Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: – Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: – «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.

Диспетчер: – «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!

Диспетчер: – «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: – «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: – «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: – Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: – Мы точно не знаем…

Пилот EP3768: – На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: – Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: – Дай Боже!»