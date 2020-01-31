Политика

Борьба «коломойских мальчиков»: кого олигарх продвигает в премьер-министры

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Рассмотрим особенности возможной премьериады в Украине, в случае отставки Гончарука.

Перед нами разыгрывается битва титанов: технократ и «победитель россиян» Юрий Витренко (кандидатура Коломойского) против технократа и лучшего программиста века Дмитрия Дубилета (кандидатура Коломойского), пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Есть еще Оксана Маркарова, но разговоры о ней направлены не столько на то, чтобы поставить ее премьером, сколько оставить министром (игра «соросят»)», – пишет политолог.

В тени, еще конечно остается Хорошковский, которому обещан пост вице-премьера (возможно, первого) с правами «смотрящего».

«Хорошковский – кандидатура Самого!», – подчеркивает Денисенко.

Прем’єріада короткоПеред нами розігрується битва титанів: технократ і «переможець росіян» Юрій Вітренко (кандидатура…

Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 29 januari 2020

Главный вопрос этих изменений – нежелание Зеленского принимать кардинальные решения. Поэтому не спишите пока списывать Гончарука.

Читайте также  В чем отличие украинского воина от российского оккупанта?

«Хотя все те, кто лоббируют изменения, говорят (и довольно резонно), что если изменения не будут сделаны, в глазах элиты Зеленский все меньше будет считаться реальным игроком, а станет превращаться в симулякр (слово «симулякр» никто в Офисе президента не говорит, но суть понятна)», – подытожил Денисенко.

Автор Вадим Денисенко
Источник Facebook

Тоже интересно
Политика

Виктор Медведчук “покоряет” Европу при поддержке пророссийской…

Политика

Кризис доверия: как команда Зеленского уничтожает украинское государство

Политика

“Новые” старые очень хотят переделать страну под себя

Политика

Украинцы тоже были героями Холокоста: Портников о важности национальной памяти

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Виктор Медведчук “покоряет” Европу при поддержке пророссийской “пятой колонны” в Германии

Кризис доверия: как команда Зеленского уничтожает украинское государство

“Новые” старые очень хотят переделать страну под себя

1 из 390