9 мая в Москве: Путин готовится принять капитуляцию Запада в Европе

В ближайшее время Россия постарается принудить Европу к полной капитуляции, чтобы нацлидер Владимир Путин сумел выстроить свою единую империю от Лиссабона до Владивостока. Перспективы такого развития геополитической ситуации в Европе обсуждали в ходе телеконференции российский юрист Марк Фейгин и политолог Валерий Соловей.

До этого Фейгин и Соловей обсуждали вопрос развития геополитической ситуации для Украины на постсоветском пространстве. Политолог Соловей считает наиболее вероятным сценарием развитие ситуации в виде «малого ревизионизма», состоящего в построении нового союзного государства, в которое войдут Россия, Беларусь и Украина.

«Большой план, он включает полное раскассирование, элиминирование итогов Холодной войны и распада Советского союза. То есть этот план предполагает кардинальный пересмотр диспозиции в постсоветском пространстве Восточной и Центральной Европы», – заявил Соловей.

Реализация планов нацлидера Путина в Европе должна привести просто к тектоническим геополитическим сдвигам. В итоге этого сценария, Россия начнет доминировать на всем евразийском континенте, а Путин получит могущественную империю.

«В результате этого плана должен распасться блок НАТО. Европа должна пойти на русские условия мира и после этого можно проводить вот эту самую конференцию, которую Владимир Владимирович предложил провести летом», – подчеркнул Соловей.

Предложенная Путиным летняя конференция – это завещающий этап реализации его планов, призванный придать легитимность его результатам. Речь идет о том, что нацлидер России намерен принять уже в мае капитуляцию блока НАТО на параде в Москве.

«Для того, чтобы провести конференцию, Путину надо реализовать свои планы. А конференция, должна легитимировать итоги изменений, легитимировать новую конфигурацию, если не в мире, то по крайней мере в Европе. Я могу сказать, что пока обстановка складывется как нельзя более благоприятно для тех планов, которые намечены. Вот есть уточнения, появившиеся недавно, что собраться летом, после того как будет принят Парад победы», – отмечает Соловей.

Особую роль Путин отводит европейским лидерам, таким как президент Франции Эммануил Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, которые приедут на Парад победы. Именно им отводится роль фактического подписания капитуляции перед Россией.

«На Параде победы западные лидеры в лице Макрона и Меркель, Макрона по крайней мере, должны быть людьми, подтверждающими победу Путина», – подчеркивает Соловей.

Он привел любопытную историческую аналогию задуманного Путиным действия. Все будет напоминать триумф римских императоров, которых помимо самих римлян, чествовали и покоренные империей народы

«Знаете, как римский император стоит на колеснице, в данном случае на трибуне Мавзолея, и рядом стоят его вассалы, которые принимают и участвуют в его параде победы. Их не проводят, как пленников», – сравнил Соловей прогнозируемую ситуацию с историческим примером.

Впрочем, Соловей высказался с осторожным оптимизмом, что эти планы едва ли удастся выполнить.

«Это грандиозная идея, сразу могу сказать. Она неплохо подготовлена, но поскольку она довольна сложна, нет уверенности, что ее удастся успешно реализовать. Я их называю: «В России всегда мешают два обстоятельства: «то одно, то другое». «То одно, то другое» может помешать. Но план выглядит величественно и зловеще», – подводит итоги Солоей.