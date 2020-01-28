Политика

Виктор Медведчук “покоряет” Европу при поддержке пророссийской “пятой колонны” в Германии

Медведчук привлек немецких политиков, которые являются членами комитета иностранных дел немецкого Бундестага и лоббируют кремлевские интересы в Бундестаге.

После проведенного 23 января в Люксембургском дворце первой выездной конференции «Парламентское измерение Нормандского формата», на которой был поднят вопрос о привлечении европейских парламентариев в процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, организаторы мероприятия решили переместиться уже в немецкий Бундестаг.

Несмотря на то, что интерес к мероприятию Виктора Медведчука был минимальный, учитывая, что его посетило всего 20 человек, а осветили в основном российские СМИ и то, в массе своей, не федерального уровня, но с оглушительными и восторженными заголовками, от стратегии решили не отказываться.

Что примечательно, намеченная на сегодня в Бундестаге конференция «Межпарламентское сотрудничество ради мира в Украине: презентация межпарламентского измерения Нормандского формата» была организована немецкими парламентариями от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемаром Гердтом и Петром Бюстроном.

Данные политики не только являются членами комитета иностранных дел немецкого Бундестага, но и лоббируют кремлевские интересы в Бундестаге.

Разумеется, данное мероприятие, которое будет проведено опять же в узком кругу и на которое не только не придут сколь-нибудь весомые политические деятели Германии, но и даже освещать его будут представители маргинальных местных СМИ и российские телеканалы, призвано создать фон для Виктора Медведчука как миротворца, плодотворно действующего на международной арене.

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Не сложно догадаться, что освещаться эта конференция, так же как и проведённая во Франции, будет с элементами восторга и безусловного политического доминирования Медведчука на очередной западной площадке.

И вряд ли будет сделан акцент, что для представителей большой политики и масс-медиа мирового значения она останется незамеченной, так же само как и сама фигура Виктора Медведчука воспринимается в соответствующих кругах без какого либо энтузиазма.

Автор Андрей Латынин
Источник POLITua

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