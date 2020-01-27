ОРДЛО Медведчука: кого кум Путина поставит во главе оккупантов

Как известно, в отставку ушел бессменный куратор ОРДЛО, помощник нацлидера России Владимира Путина, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса Владислав Сурков. Какие потрясения, в связи с этим ожидают оккупационные администрации в ОРДЛО, пишет редакция Telegram-канала «Вольнодумец».

«То, о чем так много говорили в июне-октябре 2019 года, похоже свершилось. Если верить заявлению российского политолога Алексея Чеснакова РИА «Новости», Владислав Сурков уходит с госслужбы, т.е. должности помощника президента России, которую занимал с 2013 года. Так ли это узнаем в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Необычность ситуации заключается в том, что практически 100% изменений в верхних эшелонах власти России озвучиваются самим Кремлем. И примеров масса. Ну хотя бы последнее изменения в правительстве России. Ни одна мышь ни пикнула раньше, пока об этом не объявил Путин.

«Это говорит, в первую очередь, о жестком засекречивании информации о кадровых перестановках. А во-вторых, неизбежных расправах с лицами, слившими информацию. Поэтому слив Чеснакова, весьма странный и больше смахивает на спецоперацию», – отмечают в сообщении.

Как бы там ни было, но даже на это сообщение в «ДНР» отреагировали по-разному. Для большинства жителей «ДНР» эта информация мало что значит. А вот в окружение Дениса Пушилина очень забеспокоилось и говорят, что его уход с поста главы недореспублики неизбежен.

«При этом, его отставка ожидалась в июне-сентябре 2019 года, особенно после финансовой проверки российскими КРУшниками финансовой деятельности республики, когда выявили куда-то испарившимися почти 1 млрд рублей», – подчеркивают в сообщении.

Но после осеннего вояжа Суркова в Донецк, казалось бы, ситуация нормализовалась и даже якобы нашли общий язык между собой представители российского ГРУ и ФСБ, конкурировавшие за право контроля над финансовыми потоками и контрабандой в «ДНР».

«Теперь же окружение говорит, что Пушилин в любом случае, хоть с Сурковым, хоть без него уйдет, так как «не пользуется авторитетом и уважением в республике. А военные, т.е. ополчение и российские наемники, его вообще не воспринимают. Считают его «не своим. Он — пиджак и разжиревший махинатор, не видевший окопов», – подчеркивают в сообщении.

Поэтому в верхах «ДНР» отмечается некая суета и огромное напряжение. Предполагают не только официальную отставку Пушилина, но и тихую зачистку Сурковской-ГРУшной-Пушилинской вертикали в «ЛДНР».

«Того и гляди начнутся неожиданные героические гибели, не иначе как от рук подлых украинских ДРГ, разгуливающих по Донецку, как у себя дома. Неудачные походы на обед в кафе «Сепар» или от сердечной недостаточности от походов в сауну», – отмечают в сообщении.

Кстати, заметили, что все российские военные начальники, руководившие захватом Крыма и Донбасса, массово страдают на сердечную недостаточность. В противном случае они тихо исчезают в отпуске в Сирии.

«Сейчас к ним еще присоединиться большая группа сердечников, причастная к сбитому российским «Буком» малазийскому авиалайнеру. Ведь 09.03.2020 в Гааге начинается суд по этому делу. Свидетели и так зажились», – подчеркивают в сообщении.

А вот по поводу кандидатуры будущего главы «ДНР» в Донецке нет единства. Местными однозначно навязывается кандидатура из числа бывших депутатов из ПР, но категорически против этого российские кураторы. Поэтому предполагают, что это будет креатура Медведчука, одобренная Путиным и согласованная с украинскими олигархами.

«Она должна устраивать все эти стороны, так как на нее возлагаются большие надежды. Ведь Путин рассчитывает, что разграбленный россиянами Донбасс будут восстанавливать украинские олигархи под присмотром Медведчука. Поэтому рука Москвы должна быть всегда на пульсе», – подытожили в сообщении.