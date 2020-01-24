«Раком нас поставили по углеводородам»: Лукашенко критикует действия своего союзника Путина

Лидер Беларуси призывает защитить страну, из-за ситуации сложившейся после того, как Россия перекрыла поставки нефти в Беларусь.

Глава Беларуси Александр Лукашенко подверг резкой критике действия Россия и лично нацлидера Владимира Путина, которая недавно перекрыла поставки нефти в союзное государство. Видеоролик, где Лукашенко эмоционально комментирует сложившуюся ситуацию опубликовала у себя на странице в Facebook журналист Диана Буцко.

«Любимый сосед украинцев: «Раком нас поставили по углеводородам», – прокомментировала видео Буцко.

В кадре Лукашенко эмоционально высказался о ситуации сложившейся после перекрытия Россией поставок нефти в Беларусь, как из самой России, так и из Казахстана. При этом лидер Беларуси призывает отбросить страх и защитить свою страну.

Любимый сосед украинцев: «Раком нас поставили по углеводородам». Geplaatst door Diana Butsko op Vrijdag 24 januari 2020

«Раком поставили по углеводородам. И никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее. И он за это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить», – заявляет Лукашенко.

Ранее стало известно, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Беларусь. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом 21 января на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Лукашенко сказал, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

«Процентов 30 мы должны из Балтики завозить, и процентов 30 – через Украину. Проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», – заявил он.

Лукашенко добавил, что экономические условия в стране усложняются.

«Из-за введения Российской Федерацией «налогового маневра», в результате которого произошло обнуления экспортных пошлин и одновременно был повышен налог на добычу полезных ископаемых, неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства», – заявил он.

«Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов – решайте вопросы. Не можете – уходите», – подчеркнул Лукашенко.

Известно, что в 2019 году Россия поставила в Беларусь 17,6 млн тонн нефти.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. В пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным масс-медиа, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании «Русснефть» и «Нефтиса». В этот же день в Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).