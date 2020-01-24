«Межпарламентский диалог»: Медведчук опять провалил начало очередной спецоперации Кремля

Кремль и действующие по его указке российские спецслужбы являются непревзойденными мастерами проведения политических и информационно-психологических спецопераций с последующим медийным развертыванием.

Не успел председатель политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук в ноябре прошлого года создать в Верховной Раде Украины межфракционное объединение «Межпарламентский диалог во имя мира», как уже через месяц эта идея была подхвачена и одобрена Владимиром Путиным на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Москве.

Очевидно, надежды в Москве на этот проект возлагаются большие, поскольку он получил продолжение и уже вынесен на европейские площадки. Также о приоритетности этого проекта говорит и выделенное на него финансирование в Москве, а это миллионы долларов США.

23 января 2020 года в Люксембургском дворце состоялась конференция «Парламентское измерение Нормандского формата», на которой кум действующего президента России, по совместительству депутат парламента Украины, озвучил целесообразность вовлечения европейских парламентариев в процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Правда, конференцией ее назвать трудно, потому, что на ней присутствовало от силы 20 человек – это сами участники-организаторы и их медиа сопровождение.

В качестве организатора мероприятия выступил сенатор от правой оппозиционной партии «Республиканцы» Себастьян Моран.

В роли спикеров кроме Медведчука выступали экс-председатель Европейского социально-экономического комитета, представитель от Франции в этом комитете Анри Малосс, сенатор Себастьян Моран, председатель группы дружбы «Франция – РФ» в Сенате Жерар Лонге, депутат Национальных собраний Франции русского происхождения, член группы дружбы «Франция – РФ» Наталья Пузырева, сенатор от французов за рубежом Жоель Гарио-Майлам, руководитель «Международного совета русских соотечественников», глава Русского музыкального общества в Париже Петр Шереметьев.

При этом ключевые тезисы выступления Виктора Медведчука были подготовлены в лучших традиция российской пропаганды и дезинформации, и скорее всего именно в Москве. Следует сразу отметить основные несоответствия действительности.

Медведчук особо подчеркнул, что «РФ не является стороной конфликта на Донбассе, Москва лишь оказывает помощь в его урегулировании», что является откровенной ложью после аннексии Крыма и уже более пяти лет российской агрессии на востоке Украины.

Он также заявил, что «противниками установления мира на Донбассе являются националрадикалы Украины», стараясь при этом выгородить истинный источник поставок оружия, боеприпасов и регулярных воинских подразделений из России.

Одним из основных меседжей Медведчука было донесение до участников необходимости прямого диалога между Украиной и «Л/ДНР», что идет в разрез с общепринятыми международными правовыми нормами, поскольку лидеры этих непризнанных республик не имеют правосубъектности и иметь никогда не будут.

В свою очередь соратник Медведчука – Олег Волошин указал, что инициативу кума Путина поддержало в целом около 40 французских парламентариев, однако почти никто из них не смог прийти на мероприятие из-за большой занятости…

Следует также отметить, что все присутствующие на конференции французские сенаторы покинули мероприятие вскоре после его начала – ни один не досидел до конца, когда поняли в какую авантюру их втянули.

По оценкам французских журналистов конференция имела маргинальный и чисто пророссийский характер, идея основания так называемой парламентской составляющей «нормандского» формата не нашла серьезной поддержки, даже среди экспертов.

Так, по мнению французских политилогов, презентация на международном уровне инициативы межпартламентского диалога была воспринята крайне скептически. Руководство Сената решило максимально дистанционироваться от «идеи» Виктора Медведчука, точнее сказать Москвы. Заслуживает внимания, что Париж отказал мероприятию в официальной поддержке – из зала были изъяты все эмблемы, баннеры и надписи, которые бы свидетельствовали, что конференция проводилась в одном из зданий Сената Франции.

Это произошло из-за того, что в организации, проведении и стиле озвученной тематики самого мероприятия прослеживается четкий «русский след», учитывая привлечение известных пророссийских лоббистов и скрытых агентов влияния России в Европе.

Известно что организатор мероприятия сенатор Себастьян Моран крайне поверхностно знаком с ситуацией в Украине, никогда не занимался украинской тематикой, не следит за событиями вокруг Украины, а конференцию он организовал по просьбе его фактического руководителя Жepapa Лонге, который является председателем группы дружбы «Франция – РФ», а также известного пророссийского лоббиста Марьяни, с которым Моран связан политической деятельностью (все являются членами правого крыла правой оппозиционной партии «Республиканцы», хотя перед выборами в Европарламент Марьяни вошел в список ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальный фронт» и стал євродепутатом от этой партии).

Кроме того, судя по трем микрофонам на фотографии мероприятия – это российский пропагандистский телеканал «Россия» и два пророссийских канала в Украине 112 и ZIK, стоящими перед выступающими, медийного ажиотажа данное мероприятие не вызвало.

Ожидается, что на следующей неделе подобное мероприятие будет проведено в Бундестаге, где мы сможем лицезреть уже российские «консервы» и агентов влияния в Германии.