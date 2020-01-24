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Израильский вояж: Зеленский не оправдал ожидания Кремля

Визит Зеленского в Израиль прошел не по плану «третьей стороны». Президент Украины выбрал наиболее правильную линию поведения на мероприятиях посвященных памяти жертв Холокоста.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль грозился превратиться в его поражение, пишет на своей странице в Facebook аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

Во-первых, Нетаньяху хотел использовать его как статиста в своей предвыборной кампании, во-вторых, молчаливое выслушивание, без права выступления перед Путиным – репутационные потери в глазах украинцев.

Визит Зеленского в Израиль.
Сообщение о том, что Зеленский и члены украинской делегации отказались от своих мест на церемонии, чтобы передать их жертвам Холокоста и членам их семей.
Зеленский у Стены плача.
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Но получилось даже лучше: команда Зеленского передала свои билеты на форум тем, кому они были нужны больше – жертвам и семьям пострадавших от Холокоста, их не пустили из-за ограниченного количества мест. А вместо церемониальной процедуры президент пошел к Стене Плача.

Візит Зеленського в Ізраїль грозився перетворитись в його поразку: 1. Нетаньяху хотів використати його як статиста в…

Geplaatst door Solovey Igor op Donderdag 23 januari 2020

В результате все нормальные люди восприняли положительно шаг Зеленского. «Вой на болотах» подняли только организаторы (а это русско-еврейский бизнесмен Кантор) и ватные паблик в Украине.

Автор Игорь Соловей
Источник Facebook

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