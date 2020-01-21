Независимость против капитуляции: что теперь будет с Украиной и с нами

Здесь я коснусь еще одного момента – сходства между президентом Украины Владимиром Зеленским и пятым президентом страны Петром Порошенко, которое вдруг стали отмечать критики власти, невзлюбившие следом за Порошенко еще и Зеленского, хотя большинство таких критиков как раз за Зеленского и голосовало. Что ж, спорить не стану – сходство есть.

Сходство состоит в том, что все президенты Украины были инструментами олигархических групп, ну, или, как вариант, номенклатурных, если вести речь о периоде, когда олигархат еще не был сформирован. Никого другого наверх просто не пропустили бы.

Но были в этом ряду два – нет, не исключения, а особых случая. Был Виктор Ющенко – продукт олигархического пата, временная фигура без реальных полномочий. И был Петр Порошенко – олигарх, но одновременно и патриот, чья политика диктовалась не только олигархическими интересами.

Конечно, и олигархическими интересами она тоже диктовалась, от этого было некуда деться. Олигархические кланы в Украине – влиятельная сила, с которой нельзя не считаться, просто не получится. Будь ты хоть пять раз патриот, а компромисс искать придется.

Так вот – олигархическая составляющая в действиях Порошенко, несомненно, была. Но именно как составляющая. А сейчас у нас у власти уже чисто олигархическая команда. Отсюда и сходство – но оно обманчиво, поскольку Порошенко был продуктом трудного компромисса между двумя антагонистическими силами, олигархами и патриотами, возникшего перед лицом российской агрессии, а для команды Зеленского патриоты – враги номер один, подлежащие разгрому и вытеснению в маргин и в подполье, как элемент, мешающий олигархам полюбовно договориться с Москвой.

С Москвой же им договорится, конечно, проще, чем с патриотами, уже потому, что любой олигархат – лютый враг гражданского общества, которое для него всегда конкурент, и, в итоге, могильщик. А никакого гражданского общества, кроме патриотического, в Украине не существует вовсе.

Да, патриотов терпели, пока они были слабы, осторожно размывая, не позволяя усиливаться и уничтожая самых опасных. Но за прошедшие при Порошенко пять лет противостояния с Россией патриоты опасно сплотились и усилились. Да, они, естественно, были в меньшинстве, и были по-прежнему наивно-лоховаты, а их ряды – густо насыщены российской агентурой. Но они уже могли бы в обозримой перспективе стать самостоятельной силой, не зависящей от олигархов.

Могли бы, если бы все бездарно не упустили. Но олигархи все равно напуганы. И потому Украина будет тщательно зачищена от любого патриотизма – полагаю, даже более тщательно и жестко, чем это проделали большевики в тридцатые годы прошлого века, хотя методы могут быть и другими. Впрочем, яркие фигуры в любом случае с поля уберут, чтобы украинский патриотизм больше никогда не поднялся.

Нет, конечно, зияющей пустоты на освободившемся месте не будет. Будут предложены симулякры, которые вполне устроят очень и очень многих. Народные песни и пляски в рамках коллектива им Верьовки на фоне памятника Богдану Хмельницкому, например. Или стихотворения советских/российских поэтов в переводе на украинский язык – впрочем, не будет недостатка и в местных певцах «великого братства русского и украинского народов».

Все будет, как в УССР – благо, тогда это прекрасно работало, и опыт еще не забыт, и даже старые кадры частично сохранились. И, для того, чтобы дать старт этом замещению, одобряемому массами, Зеленский будет сознательно играть на обострение, и при каждом удобном случае идти на конфликт с лидерами патриотов, с патриотическими СМИ и с патриотически настроенными избирателями.

Ему не нужны их голоса и симпатии – у него хватит других групп поддержки. Но ему очень нужно, чтобы они дали повод врезать по ним всей силой государственной машины – и исчезли. Они – помеха для выполнения планов тех, кто раскрутил Зеленского, и привел его к власти.

Что же до планов, то тут все довольно прозрачно. Главным призом является украинская земля – 20% мировых черноземов. Все остальное не имеет большого значения. Но, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в украинскую землю – нужно перестать стрелять, любой ценой. Политическая цена вопроса при этом не имеет значения. Украинская независимость попросту не вписывается в земельный рынок.

При этом, Россия получит возможность поучаствовать в скупке земли на юго-востоке Украины плюс доступ к украинским демографическим ресурсам – добро пожаловать на работу в РФ, и за ее пределами, в составе, к примеру, ЧВК, решающих «военные вопросы» Кремля по всему миру. В итоге, Украина станет территорией очередного гибридного компромисса условного Запада с условным Кремлем – каким уже стала Молдова, и, вероятно, станет также и Беларусь.

В этом же ключе, наиболее рациональным с точки зрения олигархических интересов способом будет разрешен и конфликт на Донбассе. Он будет просто остановлен, после чего местных моторол массово амнистируют, зато участники АТО массово пойдут под суд. И в этом будет большая целесообразность, поскольку моторолы не только не мешают олигархическим планам, но могут, при случае, быть и весьма полезны, а патриоты и граждане олигархам не нужны.

Будет пролита кровь, ограничены свободы, многим придется уехать, а многим затаиться – все для того, чтобы зафиксировать Украину в ее нынешнем положении «73%-й России». Эта фиксация требует безусловного и полного разрушения гражданского общества, начавшегося было расти и укрепляться, и задачу по его сносу как раз и выполняет команда Зеленского.

Команда президента дело продолжит и завершит пришедшая ей на смену, на дымящиеся руины украинской экономики, разгромленной «молодыми реформаторами», команда «крепких хозяйственников-прагматиков», сторонников «биполярной ориентации как на Европу, так и на Россию», но, конечно, с опорой на «вековую дружбу двух братских народов». Как это будет выглядеть на следующем этапе можно увидеть на примере уже упомянутой Молдовы.

Не обидят и шароварных патриотов: им оставят фольклорные ансамбли и резервации с украинским языком – но деньги будут считать по-русски, по-английски, и по-китайски. Все будут довольны: недовольных перевоспитают, используя продуманное сочетание российских, европейских и китайских методов, при полном одобрении всего мира, а 73% легко убедят в том, что в этом и состоит настоящее украинское счастье.

Единственная перспектива, обещающая патриотам Украины если не выход из тупика, то хотя бы надежду на такой выход в будущем, это подготовка к борьбе, прежде всего, информационной и идейной, в условиях де-факто российской оккупации. Конечно, грядущая оккупация, скорее всего, не будет явной. Россия возьмет Украину под контроль на уровне экономики, спецслужб, СМИ, неравноправных договоров и теневого влияния на госчиновников. Но это мало что меняет. Формально страны СЭВ тоже не были оккупированы, но тех, на кого указывала Москва, местные коллаборанты уничтожали без колебаний.

То, что в Украине не будет отбоя от желающих вступить в партию «Слуги Кремля», ясно видно уже сегодня. Так что в ближайшее время мы увидим и закрытие СМИ, не поддерживающих «мира и братства» на условиях Кремля, и охоту на патриотических лидеров, журналистов и активистов, в диапазоне от судебных преследований до физического уничтожения неизвестными лицами.

Увидим разгром любых патриотических организаций, избавление, тем или иным способом, от наиболее активных патриотов и вытеснение оставшихся в запуганный маргин. Все это, по причинам, уже объясненным выше, концептуально важно как для нынешней генерации украинской власти, так и для следующей – той, которую подведут нашим 73% взамен команды Зеленского, когда придет пора ее списать.

Для подготовки к этим трудным временам у патриотов еще есть немного времени. Впрочем, его совсем немного, и боюсь, что оно тоже будет бездарно растрачено.