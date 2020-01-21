Министерство правды от Зеленского: в Украине вводят очень жесткую цензуру

Сюмар заявила, что под видом «борьбы с дезинформацией» в Украине хотят ввести жесткую цензуру. Она отмечает, что «министерство, которое взяло на себя разработку этой «инициативы», хочется сразу назвать Министерством Правды».

Проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами. Это представляет серьезную угрозу демократии в Украине, пишет на своей странице в сети Facebook народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Когда читаешь о системе доверия в Законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой «инициативы», хочется сразу назвать Министерством Правды. А чего стесняться?», – пишет нардеп.

Далее Сюмар цитирует часть текста предлагаемого законопроекта, который очень точно, по оруэлловски характеризует ситуацию с «дезинформацией». Впрочем, стоит самим оценить «фееричность» предлагаемого «слугами народа», в качестве основы борьбы с дезинформацией.

«Оцените фееричность цитаты из текста законопроекта: «Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине», – отмечает Сюмар.

Коли читаєш про систему Довіри у по факту Законі про цензуру, то міністерство, яке взяло на себе розробку цієї… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Maandag 20 januari 2020

Она напомнила, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка интернет-ресурсов, мессенджеров, типа Телеграма и уголовная ответственность с исправительными работами.

«Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и «бурная деятельность» Министерства культуры однозначно составляют крайне серьезную угрозу «демократическим процессам в Украине». Ибо к демократии такие новеллы не имеют никакого отношения», – подытожила депутат.