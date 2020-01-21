Обломанные крылья: экс-министр рассказал о проблемах гражданской авиации

Омелян поделился своими опасениями насчет того, как при Зеленском напрочь убивают перспективы гражданской авиации в Украине.

Сначала года информационное пространство Украины наполнено авиационными событиями, одного из них – авиакатастрофа под Тегераном, – стала трагедией и серьезным испытанием для властей. Но другие события преподносятся, как явные достижения, и в этом следует тщательным образом разобраться, пишет на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян

«Поскольку с нового года у нас много авиационных событий, одно из них стало трагичным, другие пытаются подать как положительные – коротко остановлюсь на них», – пишет экс-министр.

Сколько бы президент Украины Владимир Зеленский не пытался исправить ситуацию, но, к сожалению, трагедию со сбиванием украинского авиалайнера власть банально проспала, реагировала со значительным опозданием, хаотично, с большими грубыми, надеюсь бессознательными, ошибками.

«Что касается других аспектов», – отмечает Омелян.

Чиновники отрапортовали: авиационный рынок в 2019 году вырос на 18%, саморегуляция через свободную конкуренцию работает лучше!

«Так это или нет?», – уточнил Омелян.

«Нет, к сожалению это не победа. В 2016-18 гг рост авиационного рынка составлял 20-30% ежегодно. Благодаря этому мы смогли удвоить пассажиропоток, а рынок авиаперевозок в первой половине 2019 стал лучшим рынком Европы по темпу роста и вторым в Центральной и Восточной Европе по количеству перевезенных пассажиров», – добавил он.

Причем, рост количества пассажиров был выше, чем увеличение количества рейсов, следовательно заполненность бортов выросла. Это хороший показатель рентабельности авиакомпаний.

«Далее, к сожалению, темпы роста упали и мы по динамике перевозок тоже просели. Почему так случилось?», – подчеркнул Омелян.

С рынка ушло несколько авиакомпаний. МАУ, крупнейший украинский авиаперевозчик был вынужден оптимизировать и уменьшить свою сеть.

«Мировые тенденции неумолимы – авиакомпаниям, которые имеют флот менее 100 самолетов, и не уменьшают себестоимость кресла – становится все труднее.

Украине нужны собственные авиакомпании и государство должно их поддерживать, иначе мы будем полностью зависимы от иностранных перевозчиков, которые просто вывозить пассажира собственными аэропорта, и о хабы в Борисполе, Львове, Одессе, Харькове можно будет забыть. А это потеря рабочих мест и поступлений в бюджеты всех уровней», – отмечает Омелян.

Без украинских авиакомпаний можно забыть о небольших областные аэропорта. А открывать дочери с украинской регистрацией «почему-то» ни одна крупная иностранная авиакомпания не спешите. Хотя и планировали минимум три еще в 2018.

«Для того, чтобы конкуренция была честной, все авиакомпании должны конкурировать в равных условиях. За сколько СкайАп или МАУ может взять кредит в банке? Сколько стоит лизинг самолета? Не 1-2%, как иностранные компании, а 10-17%! Сколько стоит керосин в Украине и за рубежом? Есть ли НДС на внутренние авиаперевозки в других государствах? Как облагается авиационная отрасль у нас и у них?», – подчеркивает Омелян.

К сожалению, в Украине это все гораздо дороже. И непосредственно влияет на себестоимость перевозок и ставит украинские авиакомпании в неравные условия с конкурентами. Если еще немножко «подождем», украинских авиакомпаний не станет.

«Компания Раянейр планировала открывать свой ИТ-центр в Украине, создавать базу, обслуживать самолеты. Нам это все уже не нужно?

Почему маленькая Ирландия смогла стать авиационным мировым центром, а мы, имея все, опять топчемся на месте ?!», – уточняет Омелян.

Государство должно ввести свободную конкуренцию, но государство должно иметь видение и обеспечить функционирование эффективного рынка, когда минимальные вмешательства или помощь на первом этапе предотвращать коллапса в дальнейшем. И вот тогда конкуренция действительно будет работать эффективно.

«Можно было это изменить? Безусловно – да! Это и называется Турборежим. Тем более, все решения на поверхности. Что сделано? Ничего!», – подчеркивает Омелян.

Далее экс-министр приводит еще один пример.

«С рынка ушла компания Эрнест, которая обеспечивала не слишком надежные, но дешевые авиаперевозки между Украиной и Италией. С украинской стороны на эти маршруты вышел СкайАп. Получится с итальянской стороны Раянейр?Ответа нет», – отмечает Омелян.

Тендер на проектирование аэропорта в Днепре снова сорвано! И это лишь проектирования. До начала строительства теперь еще год ждать.

Ни один из обещанных новых аэропортов не будет во этом году. Кроме Одесского, построенного нами.

Оскільки з нового року у нас багато авіаційних подій, одна з них трагічна, інші намагаються подати як позитивні -… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Maandag 20 januari 2020

«Решение разбить терминал F на лоты по 1-5 кв м было вопиющее неправильным. Вместо того, чтобы получить в другом терминале другого мирового оператора дьюти-фри и на реальном примере доказать, что государство может зарабатывать в разы больше – мы будем иметь рынок и кучу скандалов», – подчеркивает Омелян.

Отчисления 90% прибыли аэропортов Борисполь и Львов в госбюджет поставит точку над любыми дальнейшими проектами с их развития. А, следовательно, рост отрасли еще больше замедлится.

«Когда кажется, что что-то работает нормально и лучше его не трогать – это обманчиво решения. Если постоянно не ухаживать, не принимая и не модернизировать – крыша внезапно упадет на голову», – подытожил Омелян.