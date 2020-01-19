Невыученные уроки: Запад попал с России в ловушку, как во времена СССР

В конце 60-х годов Запад пытался дружить с Советским Союзом, как пытается делать это сейчас с Россией Путина..

Ради политики разрядки Западный мир проигнорировал вторжение в Чехословакию. Разрядка нужна была и Москве, как сейчас, нужна нацлидеру Владимиру Путину, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

«Реформы в экономике, начатые после смещения Хрущева, провалились. Спад фиксировался даже в официальной статистике. Союзу нужна была передышка, чтобы залатать дыры», – рассказывает публицист.

Москве повезло – в США считали, что нужно окутать СССР паутиной совместных интересов, чтобы обуздать советскую экспансию. Передышка позволила СССР перевооружиться и отдышаться.

«Проблема была в том, что Запад воспринимал Советский Союз как обычное государство, которое подчиняет политику целям своей экономики. А все было наоборот. С тех прошло пятьдесят лет», – отмечает Казарин.

«Но некоторые уроки, судя по всему, Запад так и не усвоил», – подытожил он.