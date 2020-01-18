Зеленскому сэкономили две недели: в соцсетях вычислили предательницу из Кабмина

Похоже пользователь соцсети Facebook вычисли предателя в составе Кабинета министров, которая опубликовала сделанную ей во время совещания запись разговора премьера и министров.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал разобраться, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. Президент дал силовикам две недели на расследование и выявление предателя в Кабмине. Но похоже, что расследование можно считать закрытым, так как удалось выявить источник откуда появилась записи совещания у премьер-министра Гончарука, сообщил на своей странице в Facebook Виталий Крюков.

«Предательница, записавшая совещание в Кабмине, установлена. Это Александра Бетлий, главный экономист Министерства финансов Украины», – пишет пользователь соцсетей.

На записи слышно, что записывающее устройство находится на уровне поверхности стола, поскольку звон чашек о блюдца дает в ряде случаев звук значительно более сильный, чем голоса присутствующих.

«На протяжении всей записи присутствует сильный и постоянный источник помех – это звук ш-ш-ш-ш-ш-ш, который идёт на одинаковом уровне громкости. Это не внешние помехи, поскольку звук внешних помех всегда будет “плавать”, становиться то громче, то тише. Значит, помехи создаёт само записывающее устройство», – отмечает Крюков.

На официальной фотографии, сделанной перед началом этого совещания, видно, что Бетлий (она была в оранжевой кофте) единственная из присутствующих, у кого с собой есть ноутбук. Она напряженно втыкает в него. Крышка ноутбука открыта.

Фото с совещания у премьера Гончарука. Отмечен ноутбук у Александры Бетлий. Пред 1 из 2 След

«Когда совещание началось, Бетлий сделала вид, что выключила свой ноут. На самом деле, она просто закрыла его крышку», – подчеркивает Крюков.

Поясняем: в настройках питания любого ноутбука можно найти опцию, запрещающую ему выключаться при закрытой крышке. Ноутбук продолжал работать, а на нем была установлена программа, которая записывала звук.

«А как же писался звук с закрытой крышкой? Ведь таким образом, оказались закрыты и отверстия, через которые поступают звуковые колебания? Звук записывался, но плохо. У большинства современных ноутбуков есть отверстия в задней торцевой части. Они предназначены для дополнительного вентилирования устройства. Звук поступал через них», – отмечает Крюков.

Предательница, записавшая совещание в Кабмине, установлена. Это Александра Бетлий, главный экономист Министерства… Geplaatst door Виталий Крюков op Zaterdag 18 januari 2020

Следует отметить, что микрофон, помимо голосов людей в комнате, писал звук работающего вентилятора ноутбука. Этот вентилятор вы и слышали всю запись.

«Голос Рожковой слышен на записи лучше всего. Но это не потому, что якобы она сама делала запись, как многие решили. А из-за того, что на нее был направлен микрофон записывающего звук устройства, в данном случае – отверстия на торцевой части ноутбука, лежавшего на столе. Рожкова сидела напротив Бетлий», – подчеркивает Крюков.

«СБУ, МВД и другим силовым структурам было дано две недели на то, чтобы найти предателя. Я сэкономил вам время и усилия, прошу выписать мне премии. Дело объявляю закрытым», – подытожил он.