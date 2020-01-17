Шабунин соврал о полномочиях разведки для Нацгвардии – Бутусов

Накануне Верховная Рада поддержала законопроект о разведке, который по мнению главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина делает министра внутренних дел Арсена Авакова почти всесильным силовиком. Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook подробно разбирает манипуляции главного антикоррупционера в вопросе определения полномочий Нацгвардии и Авакова.

«Вчера в Раде был большой скандал из-за эмоционального поста Виталия Шабунина о том, что якобы Нацгвардии предоставляются суперполномочия в законопроекте о разведке, и, поскольку я с уважением отношусь к работе Виталия как вотчдога в сфере коррупции, с сожалением должен отметить, что все, что он написал в сфере обороны про этот законопроект и «тайные правки комитета по обороне» – недостоверная информация», – пишет журналист.

«Я прочел законопроект и я постоянно общаюсь с депутатами комитета, которые его готовили, и мне понятно, что Виталий и эксперты Центра противодействия коррупции лично даже не читали законопроект, не общались с депутатами и экспертами комитета по обороне, и все те тезисы, о которых Виталий написал, ему дал кто-то очень далекий от проблем обороны и работы комитета», – добавил Бутусов.

Далее, Юрий Бутусов полностью цитирует сообщение Виталия Шабунина о якобы суперполномочиях Национальной гвардии, вводимых новым законопроектом.

Вот о чем идет речь в сообщении Шабунина:

«Законопроект №2412 «Про разведку» дает «временному» министру, сверхполномочия, например:

– под прикрытием разведывательных задач построить агентурную сеть по всему Миру и проводить любые спецоперации;

– иметь тайный бюджет на организацию всего этого счастья: покупка техники, недвижимости, спецсредств и т.д.;

– иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине, правительствах, оборонных структурах других государств, международных организациях;

– применять многие другие не всегда чистоплотные, но очень эффективных разведывательных инструментов, о которых профессионалы не очень любят говорить…;

Замечу, что этой нормы не было в президентском законопроекте. Она была вчера тайно добавлено на заседании комитета по безопасности ВРУ.

Добавлено в законопроект формулировки дает аваковской Нацгвардии значительно более широкие полномочия. Какое отношение к тактической разведки имеет агентурная сеть, скажем, в Великобритании или тайно приобретена недвижимость в Италии».

Так вот, можно зайти на страницу Рады прямо сейчас, и увидеть законопроект.

«В нем много правильных и важных деталей, но про Нацгвардию всего три правки», – отмечает Бутусов.

Всего в закон о Нацгвардии внесены такие изменения:

В статью «Основные функции» добавить пункт:

«6. Подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач».

(Имеется в виду: ставить задачи по разведке законом разрешено, в рамках задач НГУ как военного и правоохранительного органа, действующего на территории Украины, ведение разведки – это требование воинского УСТАВА).

В статью 12 «Обязанности Нацгвардии»:

«23) в пределах определенных законодательством осуществлять деятельность, с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины и информационно-аналитическую деятельность».

(Имеется в виду: для обеспечения задач НГУ, прописанных в законе, можно вести информационную работу – но поскольку НГУ не имеет права на ведение оперативно-розыскной деятельности, то никаких негласных действий, прослушки и наружки, ни в Украине ни тем более за рубежом, вести нельзя).

В статью 13 «Права военнослужащих Нацгвардии»:

«12) в пределах определенных законодательством осуществлять деятельность, с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины и информационно-аналитическую деятельность.»

(Имеется в виду: права военнослужащих НГУ, которым ставят в боевое распоряжение ведение разведки, защищаются также, как и права любых других военнослужащих).

«Это все», – подчеркивает Бутусов.

«Откуда уважаемый глава ЦПК взял все это – «агентурная сеть по всему миру», «иметь агентов в посольствах», иметь «тайны бюджет» для заграничных операций, применять «нечистоплотные разведывательные инструменты»?», – задается Бутусов вопросом.

Бутусов предлагает прочитать текст законопроекта – и убедится, что в нем нет всего того о чем пишет Шабунин. Там везде ключевая фраза в каждой правке – «в рамках, определенных законом». Чтобы наделить Нацгвардию правом ведения разведки за рубежом, надо внести изменения в функциональные задачи НГУ, а этого никто не делал!

«Какая агентура, если нет права на ОРД? Это было бы смешно, но на самом деле, весь день депутатов комитета спрашивают коллеги по парламенту – что вы там «тайно» внесли? Ничего тайного не вносили. Был публичный процесс, и при желании, в нем можно было принять участие», – отмечает Бутусов.

«Что же значат эти правки на самом деле?», – уточняет он.

В Нацгвардии, как в военной структуре, в которой есть части оперативного назначения, есть разведывательные подразделения. Потому что разведка – составная часть боевых действий. Например, официальное название «Азова» – «отдельный отряд разведки специального назначения НГУ»».

«Вопросы применения разведывательных подразделений не были обозначены в законе – вовремя правки не вносили. Сейчас эти правки, которые ничего не меняют в действующем порядке применения НГУ и ее разведывательных подразделений, наконец-то внесли», – подчеркивает Бутусов.

Вчера в Раде был большой скандал из-за эмоционального поста Vitaliy Shabunin о том, что якобы Нацгвардии… Geplaatst door Юрий Бутусов op Vrijdag 17 januari 2020

Следует особо подчеркнуть, что никаких полномочий Авакову или кому-то еще эти правки не добавляют. Поэтому такие наезды, – это просто дискредитация комитета по обороне и его добросовестной работы в данном вопросе.

«Надеюсь, Виталий найдет возможность зайти на заседание комитета, и задать те вопросы, которые он поднял в посте, и получить исчерпывающие ответы», – отмечает Бутусов.

«А я хочу поблагодарить комитет за, безусловно, профессиональную работу в данном случае», – подытожил.