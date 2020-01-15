“Я, конечно, полный профан в экономике”: как сливают премьера Гончарука

В сеть утекли две части разговора Гончарука с руководством НБУ и Минфина. На записи фигурируют люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, Рожковой, Маркаровой и Милованова.

В сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса чрезвычайно похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, источники «Зеркала Недели» предполагают, что это первая из 14 частей записи.

Во время разговора стороны обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

«История, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Александра Бетлий собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому», – подписали ролик с записями.

В частности, слышно, как глава Кабмина Алексей Гончарук говорит о том, что он плохо разбирается в экономике. При этом он возглавляет орган исполнительной власти, который, в частности, занимается экономической политикой и управляет объектами государственной собственности.

Позднее на этом же Youtubе-канале опубликовали вторую часть разговора. Собеседники обсуждают снижение экономического роста. и что с этим делать.

«Источник «Зеркала Недели» в руководстве «Слуги народа» сообщил о том, что сегодня в 19:00 запланировано собрание фракции для так называемого неформального отчета. По его словам, этот ролик слили специально перед заседанием, чтобы были основания объявить недоверие действующему правительству. Собеседник отметил, что подобные ролики будут появляться в сети и дальше», – отмечается в редакционном материале.

Однако, в ст. 87 Конституции Украины говорится о том, что Верховная Рада не может рассматривать вопрос об ответственности Кабмина на протяжении года после утверждения Программы деятельности Кабинета министров.

«Как отметила редактор отдела экономики «Зеркала Недели» Юлия Самаева, слушать этот разговор откровенно стыдно. Не потому, что разговор записан тайно, а потому что уровень этой беседы никак не соответствует совещанию премьера, министра финансов и замглавы НБУ», – подчеркивают в редакционном материале.

Помимо граничащего с хамством пренебрежительного отношения собеседников к президенту, в разговоре надо отметить ряд важных посылов.

Во-первых, предположительно премьер признает дефицитность Госбюджета и вероятный рост его дефицита вдвое уже в этом году.

Во-вторых, важны опасения, что операции на рынке гособлигаций, активизировавшиеся в прошлом году, будут признаны спекулятивной схемой, во главе которой (читай – главный скупщик) то ли министр финансов Маркарова с Ротшильдами, то ли Петр Порошенко. Значит, на ажиотажных продажах ОВГЗ действительно неплохо зарабатывают не случайные, а близкие к инсайдерской информации люди.

В-третьих, удручает понимание экономических процессов премьером, куда более примитивное, чем у президента. Зеленский сформулировал Гончаруку грамотный вопрос, условно, почему при укреплении гривни и притоке ОВГЗ, экономика Украины только теряет? И премьер-министр страны не знает, что ответить президенту.

«Такие спецы как Маркарова и Рожкова легко убедят некомпетентного премьера в чем угодно. Они настолько уверены в себе и в полном непонимании ситуации премьером, что идя на этот разговор, даже аргументами или версиями не запаслись», – подытожили в редакционном материале.