Цена вопроса: Катар предлагает Ирану выплатить компенсацию за сбитый самолет

На фоне очередной волны массовых протестов в Иране, катализатором для которых выступила катастрофа украинского самолета рейса PS752, происходит необъявленный визит эмира Катара Тамима ибн Хамада ат-Тани в Тегеран, пишет на страницах издания «Міжнародний Кур’єр» эксперт в вопросах внешней политики преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин.

«Что примечательно, катарского руководителя сразу принял в себя рахбар Али Хаменеи, что довольно редким явлением, и свидетельствует о чрезвычайно высокую важность визита катарского эмиру», – пишет эксперт.

Катар выступает посредником в решении текущей комплексной военно-политического кризиса, складывающуюся вокруг Ирана. Вероятно эмир привез Хаменеи послание от американской администрации Дональда Трампа со взглядами Вашингтона на дальнейшие шаги по для стабилизации двусторонних отношений и деэскалации.

Катарские информационные ресурсы сообщают, что эмир Тамим отметил: «единственным путем решения иранского кризиса является диалог». В свою очередь иранские СМИ акцентируют внимание на том, что поведение США и их друзей в регионе неприемлемы, и поэтому залогом стабилизации региональной ситуации является межгосударственное сотрудничество стран Персидского залива между собой.

«Также следует отметить, что Катар очень ценит ту поддержку, которую до сих пор оказывал Иран в ходе так называемой «изоляции» эмирата со стороны арабской четверки (КСА, ОАЭ, Бахрейн и АРЕ), которая была начата в июне 2017 года», – отмечает Мишин.

Соответственно теперь у катаров появилась возможность отблагодарить Тегерану за оказанную помощь. Речь идет не только о посредничестве в урегулировании американо-иранского кризиса сразу после убийства генерала Касема Сулеймани, что было положено главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдулрахман аль-Тани, но и возможной финансовой участием катаров в осуществлении выплат за сбитый украинский самолет.

«В частности, издание «The Middle East Online» называет цифру в $ 3 млрд. Компенсаций семьям 176 жертв рукотворной авиакатастрофы украинского самолета, сбитого ракетой КСИР. Эти деньги может предоставить Тегерану Катар. Таким образом, Иран сможет относительно быстро избежать статуса страны-парии, порожденные серией последних печальных события вокруг него», – отмечает Мишин.

Впрочем, это лишь частично стабилизирует ситуацию вокруг Ирана на международном уровне, поскольку середине проходят народные выступления, является продолжением акций протеста, начавшихся в ноябре 2019 года. Через провалы экономической политики исламской республики, постепенный распад системы «двойной морали», рост политических распрей в среде элит после ликвидации Сулеймани, а также через авантюристскую внешнюю политику, направленную на подрыв арабского мира, Иран попал в идеального шторма.

«О причинах и некоторые сценарии развития иранского кризиса подробнее в комментариях от журналиста «BBC News Ukrainian» Георгия Эрмана. Ситуация переменная, но некоторые причины иранского кризиса еще долго будут оставлять свою актуальность, и вливать на политические процессы в стране», – подытожил Мишин.