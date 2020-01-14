Назад к Януковичу: при Зеленском Украина откатилась до предмайданного времени

Анализ последних событий в Украине и вокруг нее ярко демонстрирует, что страна откатилась во предмайданные времена. Особенно это хорошо продемонстрировала ситуация со сбитым в Иране украинским самолетом.

При президенте Владимире Зеленском Украина можно сказать откатилась назад в 2013 год. Ярким свидетельством этого стала ситуация со сбитым в Иране украинским пассажирским самолетом, пишет на своей странице в Facebook экс-народный депутат Верховной Рады VIII созыва и журналистка Виктория Сюмар.

«Проблема не только в коммуникации. Она значительно глубже», – пишет журналистка.

Проблема в том, что изначально Украина готова была взять на себя роль виновника, когда посольство Украины в Иране отвергало любые версии, кроме технической неисправности или ошибки экипажа.

«И это при том, что авария произошла в экстраординарный момент, когда работала ПВО Ирана», – подчеркивает Сюмар.

Проблема в том, что по указанию Президента Генпрокуратура возбудила дело именно по факту нарушения правил эксплуатации самолета, а не факту того, что он был сбит иранскими ПВО.

«Что целый председатель СБУ, наконец появился в Украине, еще вчера что-то доказывал о сомнительности варианта ракетного удара…», – отмечает Сюмар.

«Проблема, мы так и не поставили вопрос, что это ракета российского производства. И что военно-техническое сотрудничество Ирана и России должно расследоваться отдельно, потому что представляет угрозу для всего мира. И это было бы более уместно с точки зрения украинских интересов», – подчеркивает она.

Проблема в том, что беспомощность и безволие высшего руководства государства Украина стала очевидна всему миру. Как и слабые коммуникационные маневры в интересах совсем не Украины.

Проблема не лише в комунікації. Вона значно глибше. Проблема в тому, що від самого початку Україна готова була взяти… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Zaterdag 11 januari 2020

«Проблема, Украина снова изменила свои внешнеполитические приоритеты и стратегических союзников. От западного мира к России и Востока», – подчеркивает Сюмар.

«Простой анализ кризиса с самолетом доказывает: нас вернули в 2013 год …», – подытожила она.