Как живет украинская политическая эмиграция в России

«Украина – не Россия» – многократно повторяли слова классика в самых разнообразных текстах аналитики, журналисты, обозреватели, анонимные авторы телеграмма и многие другие, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» политический энтомолог Виталий Кулик.

«Казалось бы, этот вопрос должен стоять обоюдоостро: и для адептов украинской независимости, и для имперцев и других не признающих украинскую самостоятельность, ведь любая попытка переподчинения, перестраивания, навязывания своей воли предполагает, что объект приложения подобных усилий серьезно отличается от субъекта», – пишет экспет.

Но у так называемой «украинской политической эмиграции» в РФ получается с точностью до наоборот. Они отрицают Украину, хотя сами до той степени являются ее частью, что переносят свои представления о рамках дозволенного в плане протеста и «несогласия с системой» на российскую почву.

«Недавно сразу несколько российских и сепарских телеграм-канала разразились серией обличений «украинских эмигрантов в России»: «забавно наблюдать за околокремлевской политэмиграцией из Украины, которая друг на друга то и дело что кляузы строчит, да агентами выставляют, и все это – ради призрачных Кремлевских бюджетов. В среде украинской политэмиграции дело уже дошло до того, что кроме оргий и сливов друг друга, они перестрелки в духе 90 х начнут творить», – отмечает Кулик.

Как бы все это не казалось смешно, но часть из этой тусовки каким-то образом стала нашими согражданами, получив странным образом паспорта РФ, продолжая плевать нам в лицо, и разъезжать спокойно по Западным странам, умудряясь быть «невьездными» домой, заполучить в посольстве Украины еще и загранпаспорта для безвизового посещения их любимой Европы». Некоторые ресурсы даже озаботились классификацией «тусовок» наших криминальных «беженцев» по принципу «полезности для матушки России». Но как-то у них слабо убедительно получается.

«Рассуждая о ядре «эмигрантов», можно говорить разве что о некой условной классификации, и то – она будет построена на принадлежности к организациям («Комитет спасения Украины» и «Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины»), на роде занятий до войны, а вовсе не на основе прямого подчинения кремлевским или околокремлевским кураторам», – подчеркивает Кулик.

Не потому, что представители «украинских эмигрантских кругов» настолько искушены в легендировании, а скорее потому что очень часто они пытаются придать себе искусственной значимости, очень «тонко» намекая на свое прямое отношение к спецслужбам, рассказывая о том, какие они на самом деле «недооцененные Зорге» и т. д.

«Но на деле это нечто вроде подчинения других наемнических единиц какой-то определенной структуре в РФ – подчинение не означает, что структура, чьи поручения исполняют наемники, несет за них хотя бы малую толику ответственности и собирается как-либо прикрывать или уж тем более защищать их. «Родина (особенно Россия) всегда тебя кинет», – говорят классики блогосферы», – отмечает Кулик.

Топ «Комитета спасения Украины» представлен двумя «тяжеловесами» от «украинской эмиграции» – Владимиром Олейником и Николаем Азаровым. Последний называет себя «теневым премьер-министром Украины». Они выступают в роли основных рупоров тех смыслов, которые необходимо продвигать данной структуре, в том числе и в Украине (учитывая интервью Азарова в украинских медиа, сомневаться в реальности постановки именно такой задачи не приходится).

«Следующий уровень – медийщики от «Антимайдана» вроде Юрия Кота, и локальные деятели «русской весны» вроде Игоря Маркова – бывшего лидера партии «Родина», – подчеркивает Кулик.

«КСУ» существует с 3 августа 2015 года. Члены «комитета» предлагают восстановить «дружеские, деловые и партнерские отношения с РФ» и отказаться от курса на НАТО.

«Отметим, что от сотрудничества с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем комитет отмежевался. На пост президента Украины они предлагали Владимира Олейника. В августе того же года в интервью «Deutsche Welle» Олейник заявил, что надеется на «мирную революцию» в Украине, после чего планирует признать российскую аннексию Крыма, провести на Донбассе референдум и отпустить «республики» если они выберут независимость, а также провести федерализацию страны», – отмечает Кулик.

В Украине против Олейника открыто уголовное дело, поскольку он был одним из авторов «диктаторских законов», которые были приняты Радой во время акций протеста на Майдане. В феврале 2019 года ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты Украины.

«Также в октябре 2014 г. в России был создан «Союз беженцев Украины», который учредил бывший заместитель главы «Партии регионов» Олег Царев. Во время Евромайдана Царев активно защищал «Беркут» и призывал Януковича силой разогнать Майдан, а людей, которые принимали участие в протестах против власти, называл «террористами, бандитами и экстремистами». С июня 2014 по май 2015 года числился «спикером парламента Новороссии», – подчеркивает Кулик.

Уже к середине апреля 2014 года против Царева было возбуждено три уголовных дела за призывы к изменению территориальной целостности Украины путем ее федерализации, совершению действий на изменение границ территории Украины, а также призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя.

«3 июня того же года Верховная Рада лишила Олега Царева депутатской неприкосновенности, и дала согласие на его арест. Однако в этот момент он уже находился в оккупированном Россией Крыму», – отмечает Кулик.

Рассказывая о «Союзе беженцев Украины» Царев говорил, что в нем есть два функционирующих органа: «Координационный совет, выполняющий административные функции, и попечительский совет, представляющий интересы беженцев из Украины в органах государственной власти России».

«Он сообщал, что в попечительский совет кроме него вошли: сопредседатель «Народного Фронта Новороссии» Костя Долгов, «общественный деятель» Юрий Болдырев, Председатель Координационного совета ВОО «Союз Добровольцев России» Я. В. Лантратова и другие пророссийские персонажи», – подчеркивает Кулик.

«Союз политзаключенных и политэмигрантов Украины» – структура, приближенная к «КСУ», но представленная по большей части персонажами, которые находятся примерно на одном уровне с Марковым, как та же Лариса Шеслер, и теми, кто стоят еще ступенью ниже: людьми, имеющими серьезные проблемы с законом, как, например, Ксюша Шкода.

«Но именно они, представители третьей категории, производят больше всего шума и привлекают много внимания. Есть информация о том, что та же Шкода имеет отношение к редактированию некоторых популярных пророссийских телеграм-каналов в Украине, открыто симпатизирующих президенту Зеленскому», – отмечает Кулик.

Или вспомнить хотя бы случай одиозной журналистки Елены Бойко – гражданки Украины, депортированной из РФ за нарушение миграционного законодательства, который расколол и без того крайне неоднородные «эмигрантские» круги. Представители «эмиграции» принялись обсуждать остро стоящий для каждого из них (до волны путинских указов об упрощении получения гражданства РФ) вопрос: можно ли нарушать российские миграционные нормы, если считаешь себя звездой российских ток-шоу, или все же нет.

«В роли главного защитника Бойко выступал российский журналист Руслан Осташко – именно в разговоре с ним Бойко высказала мысль о том, что «Россия бросила ее как тряпку», которую активно тиражировали украинские СМИ и блогеры, иронизируя на тему максимы «своих не бросаем», – подчеркивает Кулик.

В другом углу ринга – Оксана Шкода и многие другие «бывшие украинцы» с более чем сомнительным прошлым. Само вовлечение фигуры Шкоды дало конфликту новые витки – комментировать произошедшее с Бойко бросился и впоследствии пропавший где-то в застенках так называемой «ЛНР» «политтехнолог» Денис Лотов.

«Лотов, не скупясь в выражениях, раскритиковал обе стороны противостояния: об Осташко он, незадолго до своего исчезновения, написал как о человеке, который «ничего не говорит без звонка куда надо», о Шкоде – как о «спившейся и изношенной СБУшной подстилке», и подчеркивал: «в кругах украинской эмиграции в России всем прекрасно известно что это за «Матохаренко», – отмечает Кулик.

Очевидно, Лотов строил гипотезы о ее работе на СБУ на основании того, что в 1997 году Шкода получила срок за сбыт и хранение наркотических веществ, но освободилась досрочно, после чего активизировала свою околополитическую деятельность.

«Отдельно врагам Оксаны, которая сегодня предпочитает себя именовать на русский манер Ксенией, добавляет недоверия факт ее «чудесного воскрешения» в 2014 году, который опроверг Николай Еременко, рассказав, что пророссийская «журналистка» задержана украинскими правоохранителями», – подчеркивает Кулик.

Это можно было бы воспринять как очередную мистификацию и попытку обвинения оппонента в самых страшных грехах с точки зрения идейных «украинских русских» или «русских украинцев», если бы не достаточно нервный блог самой Шкоды на сайте «Ридус» (где постоянно публикуются персонажи из наемнических и приближенных к российским боевикам кругов), в котором Оксана рассказывает, что никакого Еременко знать не знает, что не могла ничего сообщать о себе «чтобы не увидели геолокации», и что ее «физическое тело не подчиняется разуму».

«Но свое нахождение в Харькове, Харьковской области и «еще нескольких городах» при этом она опровергать даже не пытается – очевидно, понимая, что эту информацию легко проверить», – отмечает Кулик.

Таким образом, возмущение и подозрения ее оппонентов вполне объяснимы и логичны. Слишком много факторов сливаются воедино – и досрочное освобождение, хотя инкриминируемая ей статья на практике не предполагает подобного, если только осужденный не соглашается сотрудничать и с тюремной администрацией, и с силовиками в целом, по пути сдавая всех, в ком будут заинтересованы правоохранительные органы; и паспорт Шкоды, обнаружившийся после ее вояжа «по Харькову, Харьковской области и еще нескольким областям».

«С этой точки зрения предупреждения Лотова, адресованные депутату Затулину, по поводу публики вроде Шкоды, «эмигрантов», включившихся в работу «Евразийского союза молодежи», «Комитета спасения Украины», «Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины», вредящих его деятельности в РФ и образу большого патриота и «собирателя земель русских», не кажутся на все 100% обусловленными его личными внутренними разборками, как «главы Профсоюза украинских мигрантов», – подчеркивает Кулик.

По версии Лотова, именно эта публика «сдавала» Бойко, и в свое время проделала то же самое с Андреем Бородавкой. В целом, Денис Лотов попеременно именовавший себя то «политтехнологом лично от Суркова», то «разведчиком», постоянно возмущался составом «Комитета спасения Украины» и «Союза политэмигрантов» и связанных с ними организаций, обвиняя их в сращении с криминалом.

«Например, по родному для себя Запорожью Лотов называл Владимира Рогова, представителя «Славянской гвардии», чья деятельность, по его информации, курировалась местным «смотрящим» Евгением Анисимовым (более известным как «Анисим»)», – отмечает Кулик.

Записывая свои блоги, Денис Лотов уже достаточно долго рассказывал о том, как представители вражеских для него организаций осваивали в свои собственные карманы средства «Россотрудничества», как проворачивали различные схемы на вопросах миграции и почему они сохраняют возможность достаточно громко высказываться. Очевидно, Лотов попросту надоел кураторам этой компании, а рассказы о том, как он был командирован непосредственно от АП на «выборы» в ОРДО – не более чем бравада. Защищать Лотова некому и незачем.

«Высказывался о деле Елены Бойко, которую украинские сторонники РФ уже успели обвинить в том, что ее настоящая фамилия – Вищур, а иногда даже и Кунская, что сообщается ими с неизменным презрением», – подчеркивает Кулик.

Тот же автор «Украины.Ру» Александр Чаленко, человек, величающий себя «булкохрустом», т. е. сторонником белой России, не спешит вести себя как его кумиры и совершенно не намерен страдать за идею. Дело Бойко он прокомментировал следующим образом:

«Тут я на стороне Бойко.

Я молчал по двум причинам:

1) я знаю прекрасно, кто именно стоит за проблемами Бойко (это те же самые структуры, что стоят или стояли за высылкой Бородавки, за попытками высылки Мармазовой и созданием фальшивок о ней, что она агент СБУ, и за высылкой еще одного одесского политэмигранта, которому не разрешают въехать в Россию с территории ЛНР, не буду называть его имя), просто боюсь публично говорить правду, мне уже больше бежать некуда, как ты понимаешь; А врать или не говорить правду о том, кто за всем этим стоит, не хочу;

2) о второй причине месяца через 2-3 скажу, просто сейчас говорить публично, было бы неэтично с моей стороны».

Действительно, зачем Чаленко рассуждать об этом в каком-либо ином ключе? Ведь у него есть занятия поинтереснее – посиделки в компании российского публициста Мити Ольшанского и «представителя ЛНР» Родиона Мирошника, написание постов на фейсбуке об украинской редакции «Радио Свобода», которая посмела критиковать книгу о «Донецко-криворожской республике» другого деятеля «эмигранских кругов» Владимира Корнилова, работать «экспертом по Украине».

«Вот занятия, достойные истинного «булкохруста»! Впрочем, свойственная желаемому Чаленко образу нотка обреченности все же нет да нет, а прозвучит: бежать-то бессменному колумнисту «Украины. Ру» действительно больше некуда. В отличие от того же Корнилова, жена которого до недавнего времени работала в некой транснациональной корпорации в одной из стран «гейропы», – отмечает Кулик.

Однако эти разборки не вызывали и не вызывают у россиян никаких чувств, кроме ощущения брезгливости. Для них «политэмигранты из Украины» – это не столько пауки в банке, сколько что-то вроде тараканов на кухне – соседством этим россияне тяготятся, и резонно напоминают заигравшейся в демократию «бывшеукраинской» компании, что «здесь вам не Майдан!».

«И именно эта фраза является ключевой для понимания всех мытарств «украинских политических эмигрантов» в РФ: вместо выяснений, кто из них агент СБУ, им необходимо выслуживаться перед чиновниками в высоких кабинетах, в надежде когда-нибудь стать по-настоящему своими. Но едва ли этой публике удастся подобная метаморфоза: на практике оказывается, что «бывшие украинцы» категорически не согласны с ситуацией, в которой у них нет никаких прав», – подчеркивает Кулик.

Но именно это и есть российская действительность.

«Тем не менее, на свете существуют учреждения, где «украинских эмигрантов» всегда ждут и ни на минуту не прекращали интересоваться их судьбой. Совершенно не сложно догадаться – какие», – отмечает Кулик.

«А ждут они потому что, как показывает практика, бывших украинцев не бывает. И это актуально даже при Зеленском», – подытожил Кулик.