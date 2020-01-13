«Проснувшиеся» в МИД Украины?

Развитие некоторых процессов в Украине наводит на мысли: не «разбудили» ли кое-кого заклятые «братья» с целью уничтожения устойчивой системы политико-дипломатического противодействия Кремлю, которая была создана и эффективно действовала на протяжении последних лет?

В сериале «Спящие» россияне продемонстрировали возможности ранее внедрённых спецслужбами агентов, ожидающих в «спящем режиме» команды «фас». Очень похоже, что сценаристу не нужно было фантазировать – а лишь обличить реалии в художественную оболочку. И, не исключено, что агентура такого порядка законсервирована Москвой чуть-ли не по всему миру. Что уж говорить о соседней Украине.

Судя по развитию некоторых процессов в нашей стране, уместно задаться вопросом: не «разбудили» ли кое-кого заклятые «братья» с целью уничтожения устойчивой системы политико-дипломатического противодействия Кремлю, которая была создана и эффективно действовала на протяжении последних лет?

На такие мысли наводит внедрение новой организационно-штатной структуры украинского внешнеполитического ведомства. В ней отсутствуют ряд департаментов, которые стоят во главе организации сопротивления России. Они же занимаются цементированием международной поддержки Украины в ее борьбе с агрессором. Речь идет о нескольких подразделениях МИД: Политическом департаменте, Департаменте противодействия угрозам со стороны Российской Федерации (ДПУР) и Департаменте Америки.

Если разобраться, то Политический департамент может стать основой для формирования одного из грядущих генеральных директоратов. И за это направление можно, в общем, не переживать. Но есть одно «но», о котором ниже.

Департамент противодействия угрозам со стороны РФ (ДПУР) тоже, вроде бы как продолжит существовать. Но в «урезанном» виде – как отдельное структурное подразделение – Отдел России. Было в Департаменте пять отделов, а останется один, численностью в пять раз меньше.

При этом, с исчезновением из названия словосочетания «противодействие угрозам со стороны РФ» исчезнет и работа, нацеленная на это. Или шести человек будет действительно достаточно для дипломатического сопровождения усилий по налаживанию (восстановлению) взаимоотношений с северным соседом? Тем более, что львиная доля работы в этом процессе, как видится, уйдет из МИДа.

И, наконец, Департамент Америки. До «перестройки» он покрывал оба американских континента: четко выстраивая международную работу на американском направлении, владея информацией о хитросплетениях и взаимоотношениях между странами как севера, так и юга. Но теперь, почему-то, нужно иметь два отдельных отдела: Отдел США и Канады и Отдел Латинской Америки и Карибского бассейна.

При том, что Департамент Ближнего Востока и Африки, так же, как и Департамент Азиатско-Тихоокеанского региона, невзирая на различия в «окучиваемых» государствах, остаются в прежнем виде.

Видимо, дело совсем в другом. Не исключено, что путем торопливого внедрения новой структуры (еще до утверждения Кабмином штатного расписания и Минфином должностных окладов) видится решение нескольких задач.

Во-первых, одна из главных целей – вселить неуверенность и нервозность в рядах сотрудников МИД, внести хаос и страх потерять «место под солнцем». А значит – снизить эффективность работы внешнеполитического ведомства воюющей не первый год страны.

Теперь о второй задаче, решаемой «проснувшимися». Помните «но» по поводу Политического департамента? Так вот: инициаторам реформирования необходимо избавиться от руководителей трех важных департаментов. Опытных, авторитетных, умеющих сказать «нет» и не желающих сдавать позиции. Во многом именно их (в первую очередь, Андрея Плахотнюка и Алексея Макеева) заслуга, что до сих пор украинской стороной не перейдены «красные линии» ни в минском, ни в нормандском форматах. Невзирая на любые хотелки свыше и с разных сторон. А в новой структуре им вот нет места…

Не видят в новой структуре также нынешнего директора Департамента Америки Александра Шевченко. Его усилиями и его подчинённых годами формировалась широкая международная поддержка усилий Украины в борьбе с агрессором. И на политическом, и на экономическом, и на санкционном уровнях. Но нет, «новому» МИДу он не нужен.

Как не нужен в нем заместитель директора Департамента противодействия РФ Николай Дорошенко. Он, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Киргизстане, который не побоялся во время заседания СНГ в Бишкеке в глаза обвинить Путина в агрессии и протестовать против передачи России председательствования в организации.

Как не нужны и другие опытные и проверенные в деле активного противодействия российским оккупационным усилиям дипломаты.

В-третьих, видимо, нужно разбалансировать и снизить эффективность работы всего мидовского аппарата. Сложно представить, как может слажено работать эклектическая структура, в которой самостоятельными подразделениями будут и генеральные директораты, и директораты, и департаменты, и управления, и отделы, и даже сектора. Естественно, с разницей и в функционале, и в должностных окладах. Хотя ж «какая разница»?

Если вспомнить, то каждый новый министр иностранных дел грезил необходимостью реформирования центрального аппарата (не в последнюю очередь дабы избавиться от неудобных сотрудников, оставшихся в наследие от папередника и показать свою прогрессивность). Кроили-перекраивали, назначали-переназначали, но в итоге приходили к практически той же структуре, которая зарекомендовала себя годами.

…«Спящие» «проснулись». И действуют.