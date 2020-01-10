Авиакатастрофа под Тегераном: три сценария расследования трагедии

Украинский дипломат Елена Зеркаль описала три сценария расследования крушения Боинга в Иране. Причем Зеркаль отметила, что Украина должна стремиться к выполнению первого варианта

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль оценила реакцию мира на трагедию «Boeing-737» украинский авиалиний МАУ, который потерпел крушение под столицей Ирана Тегераном. Дипломат написал об этом на своей станице в Facebook.

Зеркаль отметила, что информационное пространство переполнено эмоциональными реакциями и размышлениями по поводу крушения Боинга МАУ.

«Понимая всю сложность ситуации и имея опыт трагедии МН 17 и его расследования могу сказать, что очень важно не упустить время и уже сейчас задействовать все возможные инструменты, предусмотренные международным правом, а также рабочие контакты с партнерами. Особенно сейчас, когда США, Канада и Нидерланды уже публично признали наличие данных о сбивании украинского гражданского самолета ракетой», – пишет Зеркаль.

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По мнению Зеркаль, в первую очередь, логичным и оптимальным вариантом было бы привлечь максимальную поддержку партнеров и вместе заставить Иран передать согласно требованиям Чикагской конвенции проведения технического расследования другой стране, которая пользуется безоговорочным мировым авторитетом.

«Конечно такой страной не может считаться Россия», – подчеркнула Зеркаль в ответ на заявление Ирана.

Во-вторых, по словам женщины-политика, если Иран не соглашается на такие условия, нужно давить на власти страны, чтобы они официально привлекли к расследованию и другие стороны, кроме Украины, и предоставили им соответствующий статус и доступ ко всем материалам.

Последним пунктом Зеркаль отметила, что «меньшее, что мы можем сделать – сами привлечь лучших экспертов и включить их в группы расследования «по квоте» Украины».

«Несмотря на многочисленную поддержку наших партнеров, которую они озвучивали в последние дни, должны стремиться именно к первому сценарию», – подытожила Елена Зеркаль.

Інформаційний простір сповнений емоційними реакціями і рефлексіями на трагедію, що сталася з рейсом МАУ PS 752 8 січня… Geplaatst door Lana Zerkal op Vrijdag 10 januari 2020

В комментариях к собственному посту в Facebook Зеркаль прикрепила ссылку на статью авторитетного зарубежного издания «The New York Times» с главными доказательствами в пользу того, что украинский Боинг был сбит ракетой.