Системный кризис в Украине: вызовы требуют компетентной власти

Трагедия, которая произошла с украинским пассажирским самолетом в Иране, продемонстрировала, что наша страна оказалась в центре одного из самых серьезных политических кризисов – уже второго за последние месяцы.

Первым был кризис в Соединенных Штатах, когда телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к объявлению импичмента президенту США. Сейчас – новая беспрецедентная ситуация, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Да, можно предположить, что западные лидеры правы и гибель украинского самолета – ошибка иранских военных. Однако мы уже видим, как Иран и его союзники отрицают саму возможность такой ошибки, а руководители западных стран настаивают на правдоподобности своей версии», – пишет публицист.

И это – только начало развития сюжета. От поведения украинского руководства, в конечном счете, будет зависеть авторитет нашей страны, отношение к ней союзников, понимание, на чьей стороне реально – не с точки зрения деклараций, а на самом деле – находится Украина.

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«Выход из этой ситуации – филигранная, ювелирная работа, которая требует большого политического опыта и мастерства. Работа, которая требует любви не просто к своим согражданам, а к политической деятельности. Потому что политическая деятельность – это великое искусство, намного более сложное, чем работа телевизионного комика. И ей нельзя научиться, если нет таланта», – подчеркивает Портников.

Но даже если бы было можно, то такая учеба требовала бы времени и политического штиля, а не политического шторма, в котором находится наша страна.

«Мы попадаем в кризис за кризисом, а наша власть просто не понимает, как на эти вызовы реагировать. Она «учится» на нас, «учится» на стране, будто и не замечает – это не пошлый телевизионный сериал про незадачливого учителя на велосипеде, а реальная жизнь! И цена ошибки – судьба страны, судьбы людей. Управлению государством нельзя научиться в кризис, как нельзя научиться управлению самолетом в момент отказа двигателя», – отмечает Портников.

Именно поэтому Украина и напоминает самолет, в кабине управления которого оказались случайные пассажиры, летевшие на гастроли.

«И ужас ситуации состоит в том, что безответственные избиратели Владимира Зеленского приобрели билеты на этот рискованный рейс для всех нас – и тех, кто не понимал, что самолетом нужно уметь управлять, и тех, кто не сомневался в необходимости наличия летной лицензии у экипажа», – подчеркивает Портников.

«Остается надеяться – как обычно в случае с Украиной – что мы все же где-нибудь сядем. Хотя бы в пустыне, откуда придется еще несколько десятилетий ковылять до места назначения», – подытожил он.