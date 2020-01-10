На пороге новой революции: перед властями Украины стоит три ключевых вопроса

Дипломат Бессмертный назвал три ключевых вопроса, на которые власть в Украине должна дать ответ в 2020 году.

По мнению украинского дипломата Романа Бессмертного, содержанием следующей революции в Украине будет вопрос государства. Бессмертный в эксклюзивном интервью «5 каналу» назвал три ключевых вопроса, на которые украинская власть должна дать ответ в этом году.

«Если в 2020 году не будет сформирован ответ на вопрос украинского государства, как такового, то он будет содержанием следующей революции. Революция на граните ответила на вопрос: быть ли независимости. Оранжевая революция – о праве людей выбирать. Революция Достоинства – путь на Запад», – сказал Бессмертный.

«Следующее, о чем надо сформировать ответ: государство должно быть. Рынок земли, столица, война и мир – это три ключевых вопроса, на которые должны быть даны ответы в 2020 году. Они на самом деле и являются ответом на вопрос власти. А вопрос власти состоит из того, что называется государство», – добавил дипломат.

Ранее Бесмерный, ссылаясь на протоколы Минских соглашений 2016 года, заявлял, что для успешного установления мира на Донбассе необходимо достичь соблюдения реального режима «тишины». И это должно касаться не только участков отвода войск, а распространятся на всю линию фронта.

«Протоколы предусматривают дислокацию техники на расстоянии более 15 километров от линии разграничения. Ее наличие там должна подтвердить миссия ОБСЕ», – подчеркивает Бессмертный.

Кроме того, по его словам, протоколы предусматривают дислокацию техники на расстоянии более 15 километров от линии разграничения. Ее наличие там должна подтвердить миссия ОБСЕ.

В то же время, по мнению Бессмертного, обещания скорого мира на Востоке Украины и заявления о намерении урегулировать конфликт на Донбассе серьезно ослабляют украинскую позицию на переговорах по этому вопросу. Это хорошо демонстрируют и последние события связанные с обменом пленными.

«Это очень серьезно ослабляет позицию Украины, потому что в переговорах такие вещи, как отведенные сроки, четко определенная позиция без вариативности, не дают возможности маневра, они блокируют», – сказал Безсмертный.

https://politua.org/politika/80713-vezenie-ili-znanie-chto-izvestno-o-propustivshem-rejs-iz-tegerana-andree-buzarove-i

По его мнению, это может быть следствием отсутствия опыта, непонимания ситуации и попыткой получить определенные политические дивиденды, что «всегда заканчивается внутренним дискомфортом или, не дай Бог, внутренним человеческим, а не политическим фиаско».

На замечание, что заявление президента Украины о быстром мире повторил министр иностранных дел Вадим Пристайко, Бессмертный отметил, что «Вадим очень опытный и сильный дипломат, но он всю жизнь работал с европейскими и американскими дипломатами, а работа с русскими – это работа иного рода, это все равно как на допросе в КГБ».

«У нас все дипломаты учатся по учебникам Джона Вуда и Жака Серре авторы учебников по дипломатическому протоколу, но надо понимать, что там в России дипломатия Громыко и Горчакова. Это другого порядка дипломатия. Здесь надо читать «Битву железных канцлеров» исторический роман русского писателя Валентина Пикуля. Тогда ты понимаешь, что их задача не достичь результата и компромисса, их задача тебя обнулить. Этот инструмент, когда под давлением России меня выбивают из переговоров, – вот их дипломатия», – резюмировал Бессмертный.