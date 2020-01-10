Авиакатастрофа под Тегераном: Зелеский заявил, что не верит Трампу, Макрону и Джонсону

Последние заявления сделанные командой Зеленского можно расценивать, как принятие Украиной версий Ирана и России по обстоятельствам авиакатастрофы под Тегераном.

Сегодня команда преЗЕдента и те, кто рядом, завели новую шарманку: «не говорить ничего о сбитом ракетой самолете – это мудро». Можно сказать, что «украинец и иранец – братья навек», пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Лучшее выражение, которое я слышал по этому поводу – надо набраться терпения», – пишет политолог.

«Еще мне очень нравится аргумент, что Трюдо имел право что-то говорить, потому что там погибли канадцы. Но это так, пипл может и схавает», – добавляет он.

Главное конечно вовсе не это. Главное то, что украинцы не просто молчат – украинцы молчат вместе с Ираном и Россией. И в своем заявлении Зеленский прямым текстом говорит: «я не верю Трампу, Трюдо и Джонсону». Есть еще один момент – Зеленский просит предоставить все доказательства, что ракета была. Но это еще вчера должны были делать ГУР и СБУ. И сегодня мы уже имели бы подтверждения.

«К сожалению, мы должны четко сказать самим себе, что, то что происходит сейчас – это видоизмененный Вильнюсский саммит. Только там Янукович открыто сказал: «наш курс на Москву», – подчеркивает Денисенко.

Сейчас происходит то же, только завуалировано. И, что еще хуже, – мы входим в четкую ось Москва – Тегеран – Дамаск – Минск. Осталось еще добавить Пхеньян и будет полный комплект.

Українець та іранець – брати навікиСьогодні команда Зе і ті, хто поруч, завели нову шарманку: не говорити нічого про… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 9 januari 2020

«Да, действительно, надо понимать, что мир не просто меняется, мы становимся на грани нового передела мира», – отмечает Денисенко.

Но даже сателлиты имеют шанс на какое-то будущее, когда занимают хоть сколько ни будь четкую и прагматичную позицию. Молчание Зеленского показывает нам то, что он не готов не то что к прагматичной позиции, он не готов занять вообще какую-либо позицию.

«А по самолету, то мы признаем, что он был сбит тогда, когда это позволит признать Кремль. Все кроме Ирана и Москвы – это уже признали», – подытожил Денисенко.