«Шоу Украина»: авиакатастрофу в Иране будут объяснять техническими проблемами

Украине отводится роль «видосика» в глобальном противостоянии США и Ирана в союзе с Россией. Расследование причин авиакатастрофы сведут к чисто «техническим проблемам».

По состоянию на утро все больше становится похожим, что авиакатастрофу в Иране будут трактовать как технические проблемы со всеми вытекающими последствиями для МАУ (об американской, иранской или любой другой ракете все молчат), пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Reuters» даже дал заявление анонимных представителей западных спецслужб, которые считают, что это проблема техники. Конечно, нужно подождать еще день-два, но практически всегда в таких случаях определяющими являются первые сутки», – пишет политолог.

И первым подтверждением того, что основной версией авиакатастрофы станут чисто «технические проблемы» является переход Вашингтона и Тегерана на примирительный тон в общении, после балансирования на грани полномасштабной войны. Ситуация пока остается еще взрывоопасной и угрожает дальнейшей эскалацией конфликта, но, тем не менее попытка сбить градус напряженности уже наблюдается.

«Важно, что после поднятия градуса и резких выпадов, и Трамп, и официальный Тегеран перешли на примирительный тон. То есть пока прогнозировать экскалацию конфликта не приходится. Каждый будет продолжать играть свою игру, как локальную (перепалка между лидерами без военных действий), так и глобальную», – подчеркнул Денисенко.

Глобальные игроки не заинтересованы в дальнейшем нагнетании напряженности, может за исключением только России, которой стратегически важен конфликт в зоне Персидского залива. США, да и Иран тоже – менее всего заинтересованы в развязывание полномасштабной войны в регионе. А перед Украиной маячит перспектива стать сакральной жертвой на алтаре достижения глобального мира, где Россия и США произведут разменяет Тегерана на Киев и Минск.

«Суть этой большой игры или крупной сделки – глобальная перестановка сил в мире в ближайшие пять лет после возможной победы Трампа в следующем году на выборах с соответствующим перераспределением человеческих, территориальных и финансовых ресурсов», – отмечает Денисенко.

Станом на ранок все більше стає схожим, що авіакатастрофу в Ірані будуть трактувати, як технічні проблеми з усіма… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 8 januari 2020

При этом политолог призывает не питать и иллюзий и четко понимать, которую отводят Украине в этой ситуации глобальные игроки такие, например, как президент США Дональд Трамп или нацлидер России Владимир Путин. Украины нет даже в числе геополитических игроков второго уровня.

«Как бы это неприятно для нас ни звучало, но главными игроками в этой игре выступают, собственно, сам Трамп (в обязательной привязке к официальному Иерусалиму), Путин, Эрдоган и Макрон. Китай пока находится в стороне, но невозможно представить, чтобы при таких обстоятельствах и Пекин, и Дели в какой-то момент не включились в новую игру. Игроки второго уровня – их много, они разношерстные. Украины среди них нет», – подчеркивает Денисенко.

«Это, если коротко, о геополитике, где мы играем роль видосика», – подытожил он.