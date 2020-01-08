Президентские выборы: Зеленский не смог бы выиграть у Порошенко без Коломойского

По мнению журналиста Павла Казарина, Владимир Зеленский в значительной мере выиграл на выборах благодаря каналу «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. У многих остается вопрос, есть ли какие-то обязательства гаранта перед олигархом. Такое мнение журналист высказал в интервью, сообщает «24 канал» опубликовав видео на YouTube.

Как сказал Казарин: «Зеленский для Украины – как лотерейный билет, и на этом фоне появилось немало домыслов».

Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали связи с Коломойским. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы и не более. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

«Появляется немало домыслов. Зеленский может простить сам себе свои долги или, может, наоборот, начать их отдавать? Если он начнет их возвращать, то каким образом? Будет ли страна заложницей игр по “Приватбанку”? Зеленский еще должен пройти испытания Коломойским, а вся страна будет за этим наблюдать», – спросил Казарин.

В то же время журналист отметил, что Зеленский должен пройти несколько испытаний, чтобы страна поняла, кто он такой. Показательной может стать дело Шеремета. Казарин отметил, что если оно начнет разваливаться, для Зеленского это будет большой тест. В частности тест на то, хватит ли у него мужества признать, что он допустил ошибку.

Казарин подчеркнул, что общество узнает, умеет ли Зеленский отправлять в отставку людей из своей команды, если в определенный момент он осознает, что они являются обузой.

«Пока мы этого не знаем. Зеленский как лотерейный билет, который общество приобрело весной, и теперь с помощью монетки стирает фишки и стремится понять, выигрышный он или наоборот», – сказал Казарин.

Он подытожил, что в случае с Петром Порошенко было понятно, куда он движется. В случае с Зеленским никакой монолитности пока не происходит, в том числе и с Коломойским.