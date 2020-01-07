“Мальдивы” Зеленского: проблема в Украине, а не в Омане

Поездка президента Владимира Зеленского в Оман – конечно же, отпуск, чтобы там не рассказывали представители офиса главы государства – не возбудит в украинском обществе эмоций, которые вызвало путешествие его предшественника на Мальдивы.

Хотя, конечно же, аналогии напрашиваются. Ведь получается, что президент не самой богатой страны, которая находится в состоянии военного конфликта, позволяет себе отдых в роскошном отеле на экзотическом курорте, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«То, что этот отдых неуклюже оправдывают встречей с министром, отвечающим за руководство оманским внешнеполитическим ведомством, да еще и должность чиновника не могут правильно указать, только подчеркивает неуклюжесть оправданий бывшего Голобородько – человека, который предпочитает шикарные отели велосипеду. Но и никакого криминала в этом тоже нет. Зеленский – не Голобородько, он богатый успешный человек, который может позволить себе поездку за свой счет куда угодно. Впрочем, как и Порошенко», – пишет публицист.

Почему же тогда поездка Порошенко возбудила такое море негативных эмоций, а поездка Зеленского не возбудит? Да потому, что дело не в Мальдивах, дело не в Омане. Дело – в Украине.

«К моменту путешествия Порошенко большинству его бывших избирателей было совершенно очевидно, что он не будет капитулировать перед Путиным, что он не сдаст страну, что придется воевать и окапываться. Именно этого они не могли простить бывшему президенту. Потому что голосовали они за него вовсе не как за человека, который будет сопротивляться Кремлю. Они искренне рассчитывали, что человек, который был не только соратником Ющенко, но и министром у Януковича, сможет найти взаимопонимание с агрессором», – отмечает Портников.

Сможет сдаться так, чтобы им не было стыдно – и вместе с тем было комфортно. А когда оказалось, что этого не произойдет, он стал для них злейшим врагом. И за Зеленского они в большинстве своем голосовали не из-за Мальдив, не из-за коррупции, не из-за «новых людей» во власти.

«Они голосовали за Зеленского с той же надеждой – что он сможет «просто перестать стрелять», что он как-то договорится с Кремлем, что он избавит их от главной проблемы – Украины и ее готовности постоять за себя. Но избавит не так, как мог бы избавить какой-нибудь Бойко, а так, чтобы им стыдно не было», – подчеркивает Портников.

Это примерно то же самое, как если бы вы хотели выгнать свою родную мать из дому, но чтобы ей об этом сказал кто-то другой, не вы. А вы бы пришли, а ее уже нет. Она куда-то ушла, потому что так решила. Вот и замечательно, теперь заживем.

«Вот так многие украинцы и относятся к своей Родине. Вот поэтому многие из них голосовали за Зеленского. Вот поэтому пока Зеленский встречается с Путиным, поздравляет российского президента с праздниками и сохраняет иллюзию, что скоро «проблема Украины» будет решена, он может ехать хоть в Оман, хоть на Мальдивы. Его сторонники будут оправдывать любой его поступок, любое решение», – отмечает Портников.

«Зато если окажется, что Зеленский собирается не капитулировать, а сопротивляться, что мира любой ценой не будет, что Украина как суверенное государство не перестанет существовать – вот тогда эти патриоты, миротворцы и антикоррупционеры сразу вспомнят ему Оман», – подытожил Портников.