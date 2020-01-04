На пути национального остервенения: Зеленский ведет страну к катастрофе

Из многими раскритикованного новогоднего выступления президента стало понятно, что в этом году он намерен заняться национальным примирением. Однако помешать планам Зеленского могут не бандеровцы и ватники, а комплекс проблем, созданных им самим.

В 2020-й страна вошла, обсуждая новогоднее обращение главы государства к народу. Его назвали популистским, в нем увидели «совковою» риторику и даже плагиат, но главное, что пытался донести Владимир Зеленский – нынешний год станет годом национального примирения, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«В том варианте, как это видит президент: жить в как бы успешной стране, «где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована; где нет разницы, около какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен», – пишет Сетевой Оракул.

Впрочем, уже после рождественских праздников хайп вокруг слов Зеленского пройдет, и мы станем не только свидетелями, но и участниками процесса, анонсированного главой государства. Этот процесс окажется одной из существенных причин недовольства в обществе, поскольку выглядит как очередной эксперимент над исторической памятью.

«Поиск фигур, объединяющих жителей запада, востока, юга и центра, – утопическое мероприятие, поскольку даже аполитичные личности, много сделавшие для Украины, при жизни могли быть далеки от эталонов национальной самоидентификации нынешних украинцев», – отмечает Сетевой Оракул.

Однако планам Зеленского способен помешать не отказ на государственном уровне от деления граждан на патриотов и ватников, а комплекс проблем, созданных уже при нынешней власти.

«Одна из них – преднамеренное провоцирование в обществе запроса на месть тем, из кого в последний год ряд СМИ и политиков лепили врагов. Проще говоря, нужно как-то подступиться к выполнению обещания посадок предшественников», – отмечает Сетевой Оракул.

Уже после Нового года произошло несколько событий, которые могут ускорить этот процесс.

Первое событие – народные депутаты утратили свою неприкосновенность. Не полностью, но и того, чего уже нет, хватит для уголовного преследования.

Второе событие – начал работу реформированный Офис Генерального прокурора, в котором после переаттестации осталась меньшая часть сотрудников. Недостающие пару сотен обещают добрать на открытом конкурсе из числа людей не из прокурорской системы.

Третье событие – уход из ГБР скандального Романа Трубы и приход на его место близкой к Зеленскому Ирины Венедиктовой. Она уже успела раскритиковать предшественника и планирует перестройку в Бюро.

«Но главное не это, а то, поставлена ли перед ней задача довести до суда хоть одно из множества дел, расследуемых ГБР против Петра Порошенко с подачи Андрея Портнова, или, наоборот, задача Венедиктовой – поставить эти расследования на паузу», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Ведь, во-первых, у ГБР и без Порошенко работы хватает с головой, во-вторых, задача новой главы ведомства – уменьшить количество негатива вокруг Бюро, а не увеличить его, и, в-третьих, каждое политически мотивированные дело ослабляет президента как внутри страны, так и на международной арене.

Как правильно подметил в недавнем интервью «Эспресо» российский адвокат Марк Фейгин, Москва заинтересована в слабом президенте Зеленском, потому будет создавать ему условия, на которые тот вынужден пойти, чтобы не допустить падения своего рейтинга.

И в этой связи очень важными являются так называемые «мстительные кейсы» – расследования против предшественников. Фейгин привел в пример дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе и о подписании Минских соглашений.

«Именно такими уголовными делами, а не по коррупции, украинское руководство и может подорвать доверие к себе на Западе, потому что Запад в таких делах очень хорошо разбирается и точно не поведется на обвинения такого рода», – предостерегает адвокат. И с этим сложно не согласиться.

Но, с другой стороны, есть часть населения, раззадоренная Зеленским и «слугами» во время выборов, и она требует крови. И здесь выбор за президентом.

«Ведь пресловутые «попередники» также обещали народу после Майдана масштабные посадки, но это обещание выполнено не было, что в значительной степени повлияло на падение рейтинга Порошенко и его команды. То же самое может повториться с рейтингом Зеленского, если у него не найдут способ пояснить алчущему мести населению, что посадки по беспределу – это неправильно (а делать все по закону – долго и результат далеко не гарантирован)», – отмечает Сетевой Оракул.

Возвращаясь к словам Фейгина о выгоде Москвы от слабого президента Украины, отметим еще один важный аспект: нынешний год станет не столько годом примирения, сколько временем крупных политических скандалов, инспирированных из-за поребрика.

«Наша политика – клубок противоречий, в котором сплелись политические деятели, силовики бывшие и нынешние, олигархи, СМИ, ЛОМы, все находятся на чьих-то орбитах, у всех хватает скелетов в шкафах. Помогать доставать их на всеобщее обозрение, усиливая политический бардак, – занятие как раз для российских спецслужб. Агрессивному соседу нужно, чтобы 2020-й стал для украинцев не годом мира, а годом остервенелой войны всех против всех», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Потому завтра Зеленский может оказаться в ситуации, когда ему понадобится поддержка меньшинства, которое сегодня пытаются вытолкать на маргинес или вообще из страны.

«Если это удастся, то на место патриотических меньшевиков придут люди, которые будут подтачивать основы государственности критикой власти с позиций России», – отмечает Сетевой Оракул.

Точнее, они уже пришли и сейчас набирают вес в медиа. Отсюда вопрос: «действительно ли президент и его окружение хотят примирения, настоящего, а не по лекалам Москвы, и понимают ли на Банковой огромную опасность от подыгрывания настоящим врагам Украины уголовными преследованиями предшественников, волонтеров, добровольцев, общественных активистов?»

«Увы, пока риторический», – подытожил Сетевой Оракул.