Россия больше не угроза?: Пристайко ликвидировал профильный департамент в МИД

В новом году негативные тенденции изменения внешней политики Украины в отношение России обретают новую форму. При реструктуризации Министерства иностранных дел Украины в его составе будет ликвидирован специальный отдел по противоборству агрессивной политики России, пишет на своей странице в Facebook аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Накануне нового года я публиковал интервью с Госсекретарем МИД, в котором говорилось о реорганизации структуры МИД», – пишет эксперт.

«К сожалению, тогда не знал, что в новой структуре МИД, которую утвердил Вадим Пристайко, не будет Департамента противодействия угрозам со стороны России (ДПРФ)», – подчеркивает он далее.

Вместо ликвидируемого центра анализа российской политики и подготовки решений по эффективному противодействию кремлевским угрозам на дипломатическом фронте, создается типичный департамент по вопросам страны без учета угроз исходящих от нее. Наверно нет смысла напоминать, что такое пренебрежительное отношение у российской угрозе чревато очень серьезными последствиями.

«В результате реорганизации будет создан отдел по России – с задачами обычной территориалки, которая должна заниматься исключительно анализом внешней и внутренней политики России», – отмечает Соловей.

В данном случае следует особо подчеркнуть, что изменения касаются не только названия департамента, меняется вся суть его работы. Фактически распадается вся координационная работа по выработке эффективного противодействия России.

«Меняется не только название, но и функционал нового отдела: Минская группа возможно войдет в один из вновь генеральных директоратов. А еще три существовавших ранее отдела во вновь создаваемой структуре не просматриваются. Специалистам этих отделов обещают предложить равнозначные должности в других структурных подразделениях», – подчеркивает Соловей.

«Получается, что функционал новой структуры будет обрезан», – отмечает он.

Фактически речь идет о недопустимом в нынешних условиях ослаблении позиций Украины в ее противостоянии российской агрессии. Проводимая реструктуризация внешнеполитического ведомства существенно ослабляет дипломатический фронт против России.

«Такие тенденции по изменению структуры украинского внешнеполитического ведомства не сулят в дальнейшем ничего хорошего. Как показывают последние события, России не отказывается от своих агрессивных планов в отношение Украины», – подчеркивает Соловей.

Возникает закономерный вопрос: «неужели Россия перестала быть угрозой?». К сожалению этот вопрос не имеет положительно ответа, Россия как была, так и остается главной угрозой для независимости и суверенитета Украины.

«Не вдаваясь в возможные внутренние мотивы такой реорганизации, ликвидация Департамента противодействия угрозам со стороны России в составе МИД – это плохой сигнал», – уточняет Соловей.

Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС… Geplaatst door Solovey Igor op Vrijdag 3 januari 2020

«Плохой как украинскому обществу – у нас что, от России уже нет угроз?», – подчеркнул он.

Стоит ли напоминать, что такая «беспечность» со стороны новых властей Украины играет на руку и тем силам которые выступают против поддержки Украины западными партнерами. Такие настроения есть в политикуме и США и Европы.

«Так и снизит уровень поддержки Украины западными партнерами – об этом шаге Киева будет точно сообщено в иностранные столицы-партнеры. А там уже давно говорят, что если Украина не хочет защищать сама себя, то нас они этого тоже делать не будут», – подытожил Соловей.