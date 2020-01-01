Хейтерство Зеленского приносит обратные плоды

Бурный 2019-й подошел к своему концу, так и не оправдав ожиданий украинского общества. Диаметрально противоположных ожиданий, рожденных нынешней весной.

Одни ждали от уходящего года полной перезагрузки государственного организма. Избавления от лжи, коррупции, бедности и войны. Торжества новых ценностей, новых принципов и новых правил, пишет в своей статье на страницах «Украинской Правды» историк, политический обозреватель Михаил Дубинянский.

«Другие ждали от этого же года падения в популистскую бездну, экономического коллапса, позорной капитуляции перед Москвой, краха украинской государственности и тому подобных ужасов», – пишет эксперт.

В итоге страна не увидела ни чудесной «перемоги», ни глобальной «зрады». Основные достижения предыдущего правления остались на месте. Его главные пороки – тоже.

«Новых негативных веяний хватает, но пока они некатастрофичны. Есть и отдельные позитивные тенденции, но пока не слишком впечатляющие. И этот невнятный результат явно диссонирует с эмоциональным фоном, которым сопровождались выборы 2019», – подчеркивает Дубинянский.

Кампания Владимира Зеленского строилась на чистых, незамутненных, выставленных напоказ эмоциях. Отвращение к правящему истеблишменту.

«Вера в волшебные возможности человека со стороны. Шальная надежда, побеждающая скепсис. Эйфория, захватившая миллионы сердец», – отмечает Дубинянский.

А кампания Петра Порошенко стала попыткой придать эмоциональному видимость рационального.

«Целенаправленное нагнетание страстей выдавалось за торжество трезвого рассудка. Пятиминутки ненависти облекались в форму глубокомысленного анализа», – подчеркивает Дубинянский.

Даже рассказ о грядущем выселении пенсионеров и офисных работников в Сибирь сопровождался ритуальным вступлением: «Очень спокойно, без истерик. Вы меня знаете, я никогда не истерил. Просто делюсь инфой – только и всего».

«Неумеренное воодушевление победителей, голосовавших за фаворита, все еще дает о себе знать. Но еще больше ощущается травма, пережитая побежденными», – отмечает Дубинянский.

В итоге, в Украине получили заметную прослойку граждан, объективно нуждающихся в психологической реабилитации, но при этом считающих себя наиболее здравомыслящей частью общества.

«И эта прослойка по-прежнему генерирует информационный фон, влияющий на восприятие Зеленского и его политики. Причем влияющий совсем не так, как хотелось бы самим противникам Владимира Александровича», – подчеркивает Дубинянский.

За семь месяцев представители новой украинской власти успели не раз оскандалиться. Показать себя некомпетентными и нечистоплотными. Наделать массу глупостей. Совершить множество злоупотреблений.

I. Дыра в бюджете? Пустяки по сравнению с прогнозировавшимся «к концу года страну ждет дефолт, а доллар будет стоить 50 или даже 100 гривен».

II. Усиление олигарха Коломойского? Не беда по сравнению с обещанным «после выборов Приватбанк сразу же вернут Бене, и мы все пойдем по миру».

III. Неудачи во внешней политике? Мелочь по сравнению с заявленным «никто не станет разговаривать с клоуном, и Украину все бросят, отобрав у нас безвиз».

IV. Пагубные законодательные инициативы? Ничто по сравнению с анонсированным «весь офисный планктон вывезут в Сибирь».

«Сколько бы реальных просчетов ни допустил глава государства, ему не дотянуться до отрицательной планки, созданной чужим воображением. Быстроногий Зе!Ахиллес не в состоянии догнать черепаху «зрады»: стараниями неистовых хейтеров она всегда будет впереди», – отмечает Дубинянский.

Будь изначальный поток ненависти к Зеленскому чуть меньше, Владимиру Александровичу пришлось бы тяжелее. Украинский лидер очутился бы один на один с позитивными ожиданиями собственного 73% электората.

«Эти ожидания непомерно завышены, нередко противоречат друг другу и с трудом поддаются практической реализации», – подчеркивает Дубинянский.

По контрасту с народными надеждами политика Зе выглядела бы откровенным разочарованием. Но на помощь президенту приходят столь же завышенные – только негативные – ожидания условных 25%. И по контрасту с ними Зеленский смотрится выигрышно.

«Возьмем недавний саммит нормандской четверки в Париже. Какими-то крупными достижениями и дипломатическими чудесами он ознаменован не был», – отмечает Дубинянский.

По сути, стороны остались на тех же позициях, которые занимали и ранее. Но в преддверии парижской встречи капитуляция Киева преподносилась как почти свершившийся факт, и градус истерии в украинском обществе был доведен до предела.

«В итоге отсутствие ожидаемой «зрады» уже само по себе стало выглядеть яркой «перемогой». И после малорезультативного свидания с Путиным рейтинг Зе заметно вырос», – подчеркивает Дубинянский.

Непрерывное «Волки! Волки!», выкрикиваемое ненавистниками Зеленского, приносит обратные плоды. Но публика, не переваривающая гаранта, не в силах отказаться от иррациональной стратегии: поскольку успела твердо уверовать в собственную рациональность. Пациент, считающий себя врачом, не может исцелиться.

«Нам слишком хорошо знаком принцип «если Евтушенко против колхозов, то я – за!» Когда северный сосед целенаправленно поливает твою страну грязью, тебе поневоле хочется преуменьшить украинские проблемы и пороки», – отмечает Дубинянский.

Когда условный Киселев или Соловьев рассказывает о «фашистской хунте» в Киеве, мы начинаем закрывать глаза на реальные выходки отечественных радикалов.

«А когда побежденная сторона продолжает исходить желчью и спустя восемь месяцев после выборов, то у многих возникает желание вступиться за победителей. Даже в тех ситуациях, когда победители этого явно не заслуживают», – подчеркивает Дубинянский.

Что рекомендовано стране и обществу, так это действительно рациональная критика Зе!президентства.

Критика, основанная на делах правящей команды, а не на прочувствованном отношении к личности Владимира Александровича или Петра Алексеевича.

«Критика, никак не связанная с травмами избирательной кампании 2019. Иногда будущее требует абстрагироваться от недавнего прошлого. И, вероятно, это лучшее, что можно пожелать политизированному украинцу в канун нового 2020 года», – подытожил Дубинянский.