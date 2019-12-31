Идя на поводу «хотелок» Путина, Зеленский в точности выполняет кремлевский план создания из Украины Малороссии.

Из страны, которая пять лет назад имела собственные геополитические амбиции, претендуя на центр свободы и демократии в Восточной Европе, Украина превращается в «путинскую Малороссию». Такой печальный диагноз реалиям украинской политики и общественной жизни поставила на своей странице в Facebook экс-народный депутат Верховной Рады VIII созыва и журналистка Виктория Сюмар.

«В 2014 году мы имели собственную геополитическую амбицию – стать центром свободы и демократии в Восточной Европе. В Украину ехали российские оппозиционные журналисты, российские либералы охотно получали украинские паспорта…», – пишет экс-нардеп.

Но теперь ситуация круто меняется и причина этих изменений в политике новой власти. Никогда до этого вступления в должность президента Владимира Зеленского Украина не выдавала своих граждан по какому-либо запросу иностранных государств.

«После того, как Украина стала выдавать своих граждан террористической группировке на оккупированную территорию под диктовку Путина, украинский паспорт, как и Конституция, стали кусками бумаги…», – подчеркивает Сюмар.

Более чем некорректным является сравнение обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией с вызволением из плена израильских солдат, когда их меняют на осужденных палестинских террористов. Есть один весь важный нюанс, который напрочь игнорируют все, кто сравнивают ситуацию.

«Так, Израиль отдал много палестинцев за одного израильтянина. Но Израиль никогда не отдавал израильтян. Тем более, подсудимых», – отмечает Сюмар.

С другой стороны, то что произошло при обмене удерживаемых лиц между Украиной и Россией, перечеркивает вообще какое-либо право. Не говоря о том, что свидетельствует о прямой причастности последней к расстрелам на Майдане.

«Освобождение экс-беркутовцев по жесткому требованию России – самое убедительное свидетельство, кто именно стоит за расстрелами Майдана. РФ. Точка», – подчеркивает Сюмар.

У 2014 році ми мали власну геополітичну амбіцію – стати центром свободи та демократії у Східній Європі. В Україну їхали… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Zondag 29 december 2019

«И, конечно, это уничтожает даже надежды на правосудие в Украине», – отмечает она.

Можно констатировать, что точное выполнение всех хотелок путина превращает Украину в Малороссию, лишенную какой-либо субъектности.

«Это нонсенс. Это неполноценность. И это месть Путина за наше желание доказать, что Украина – не Россия. Своим иезуитским способом он доказывает миру, что сегодняшняя Украина – это скорее Малороссия…», – подытожила Сюмар.