Украинская демократура: что ожидает страну при правлении Зеленского

Десять вопросов о том, в какой стране будут жить украинцы в 2020 году при уже существующей системе правления Зеленского.

Модель управления страной, которая сейчас воплощается в жизнь, можно условно назвать «силовой», пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

1. Действительно ли надо переживать по поводу освобождения «беркутов», ведь на них мы обменяем наших ребят?

Освобождение «беркутов» – это начало процесса амнистии всех боевиков. Это часть плана по навязыванию нам «ЛДНР» по российскому сценарию, а этот сценарий невозможен без полной амнистии всех боевиков, включая тех, у кого руки по локоть в крови.

«Беркуты» – это пробный шар, если общество это съест, а оно почти проглотило эту историю, то можно попробовать запускать амнистию и под елку-2021 ее завершить», – пишет политолог.

2. Прекратится ли война 1 января после того, как наступит перемирие?

Нет, хотя и может быть некоторое затишье. Задача Путина – конфедерация на территории Украины, а поэтому нужно навязать Украине новую систему управления и превратить «ЛДНР» в полусамостоятельный анклав внутри страны (ничего нового, одним словом).

«Пока это не достигнуто, будет все время висеть дамоклов меч продолжения военных действий», – отмечает Денисенко.

3. Есть ли у Зеленского мирный план?

Никакого плана у Зеленского нет. Он не представляет себе, каким образом будет устроена Украина после того, как сюда присоединится «ЛДНР». Более того, пока он даже не мыслит этими категориями.

4. Не лучше было бы вести себя так, как ведет Лукашенко и Назарбаев, которые получают выгоду от сотрудничества с РФ?

Прежде всего и Лукашенко, и Назарбаев являются самостоятельными игроками и являются, по сути, диктаторами в своих странах.

«Они задают векторы развития, и они их воплощают. Пока Зеленскому очень далеко до такой самостоятельности, потому что он глубоко несамостоятельная фигура», – подчеркнул Денисенко.

Во-вторых, Казахстан и Беларусь – это две разные линии поведения. Лукашенко в экономическом плане просто лег под русских и теперь расплачивается за это независимостью страны.

«Назарбаев диверсифицировал экономику и имеет мощные китайские и американские инвестиции. Но это также не решает вопрос будущей независимости Казахстана. Заигрывание с русскими без мощной армии невозможно», – отмечает Денисенко.

5. На самом ли деле Зеленский является настолько несамостоятельной фигурой?

Система управления Зеленского держится на трех людях: Богдан, Ермак и Шефир. Пока, в окружении президента нет никого, кто мог бы даже близко подойти к этой тройке.

«Богдан отвечает за силовой блок и за «решение вопроса Коломойского», Ермак решает вопрос РФ и Донбасса, а Шефир является человеком, который старается не вмешиваться в войны двух вышеуказанных политиков и старается давать те или иные советы, при этом, не имея закрепленного фронта работ», – подчеркнул Денисенко.

За восемь месяцев Зеленский не расширил эту триаду самых влиятельных людей и пока не собирается этого делать.

«Он не хочет выходить за пределы комфорта, в которых он сейчас оказался, и которые ему обеспечивают Богдан, Ермак и Шефир. Ну, а относительно самостоятельности Зеленского, то она ограничивается ровно там, где появляется именно эти три персонажа», – отмечает Денисенко.

Стоит ли ждать конфликта между этими игроками? Рано или поздно он перейдет в публичную плоскость, но пока Ермак занят монтажом «ЛДНР» в нашу систему координат, а Богдан усилением своего влияния в судебно-силовом блоке статус-кво будет удерживаться.

6. Действительно ли Зеленский начал борьбу с олигархами и уже через год мы будем жить в стране без олигархов?

Сегодня в Украине есть пять классических олигархов (свои влиятельные СМИ, свои политики и чиновники, огромные капиталы) – это Пинчук, Коломойский, Ахметов, Медведчук и Фирташ-Левочкин.

«Все они работают в полной координации с новой властью и никаких проблем с силовиками у них нет и не будет в ближайшее время. Пока вся борьба с коррупцией, которую имитируют прокуратура, НАБУ и ГБР больше похожа на рейдерские атаки по политическим мотивам. Никакой деолигархизации нет и не предвидится», – подчеркнул Денисенко.

Пока есть несколько десятков мультимиллионеров, миллиардеров никто не тронет. Классический пример – дело Жеваго.

7. Какую модель страны строит Зеленский?

Модель управления страной, которая сейчас воплощается в жизнь, можно условно назвать «силовой». Вся система управления держится на том, что силовой блок должен стать обслуживающим персоналом режима.

«Сюда надо добавить желание Зеленского достичь мира любой ценой. Но если мы говорим о внутренней политике, то она строится по классической схеме: подвесить за открытие уголовных дел максимальное количество политиков и бизнесменов, а затем их держать на крючке», – отмечает Денисенко.

Правда, в отличие от модели Януковича, который именно так строил свою систему управления, силовики у Зеленского не является сильными самостоятельными игроками (единственное исключение министр внутренних дел). И что не менее важно, у Зеленского практически нет клановой истории, которая опирается на какую-то региональную элиту.

«К чему приведет такая модель? Только к невероятному ослаблению государства. Слабый силовик с неограниченными полномочиями и разбалансированная вертикаль власти – это та смесь, которая приводит не только к коррупции, но и к серьезным центробежным тенденциям в самом государстве», – подчеркнул Денисенко.

Особенно на фоне того, что все региональные элиты начинают заново войну за то, кто из них станет монополистом в своем регионе.

8. Станет ли нам легче жить в экономическом плане?

Нет. Никаких предпосылок для этого нет.

9. Ляжет ли Зеленский под русских?

Самая большая проблема Зеленского – это примитивизм одношаговых решений. Он не понимает, а его окружение бессознательно или умышленно не объясняет ему, что всякие действия имеют причинно-следственные моменты.

«Сейчас, к сожалению, существует высокая угроза, что Зеленский пойдет на российский сценарий по интеграции Донбасса. Первые шаги к этому уже сделаны (прямые поставки газа, освобождение «беркутов» и харьковских террористов и т.д)», – отмечает Денисенко.

Система правління Зеленського. 10 простих запитань про те, в якій країні ми житимемо в 2020 році1. Чи справді треба… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zondag 29 december 2019

Россияне спешат и попытаются дожать изменения в Конституцию уже до 7 апреля, когда должна состояться следующая нормандская встреча.

10. Пора бежать из страны?

Каждый должен решать это для себя. Но для тех, кто убаюкан высокими оптимистическими настроениями в обществе, которые демонстрирует социология, рекомендую обратиться к статистике запросов «Гугла».

«Количество людей, которые ежемесячно вбивают запрос: «Как выехать за границу на заработки” остается практически неизменным последние годы. Каждый месяц 22-25 тысяч человек задают этот вопрос. И большинство из них затем идет», – подытожил Денисенко.