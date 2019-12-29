Эпоха цинизма и лицемерия: как новый президент узурпировал власть в Украине

Зеленский и его команда фактически осуществили все то, в чем в свое время обвиняли Порошенко.

Прошедшее со времени президентских выборов и вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского время наглядно продемонстрировало одну интересную особенность, на которую обратил внимание политик и журналист Владимир Арьев. Политик написал об этом на своей странице в Facebook подробно рассказывая как команда нового президента узурпировала власть.

«Зеленский четко делает все то, в чем обвинял Порошенко: узурпация власти, ручные суды и прокуратура, безнаказанность за преступления против Майдана, подбор кадров по личной преданности, бизнес в оффшорах, торговля с агрессором (теперь еще и людьми), коррупция и договорняки с олигархами», – пишет политик.

Существуют и явные признаки произошедшей узурпации власти. В частности можно говорить о «заговоре молчания» со стороны масс-медиа и «антикоррупцинеров». В стране надувается «радужный мыльный пузырь» для удовлетворения запросов охлоса.

«Разница есть, и существенная: СМИ, разгоняли все это, теперь выключили излучатели и работают в противоположном измене направлении, «антикоррупционеры» получили жирные должности и закрыли глаза и рот, а обманутый народ продолжает надеяться на яркую мыльный пузырь, не веря что внутри нее изначально был ядовитый газ», – отмечает Арьев.

Зеленський чітко робить все те, в чому звинувачував Порошенка: узурпація влади, ручні суди і прокуратура, безкарність за… Geplaatst door Volodymyr Ariev op Zaterdag 28 december 2019

Арьев констатирует что наступила эпоха пренебрежения достоинством, когда правят бал цинизме и лицемерие. Все это наводит на очень грустные мысли.

«Эпоха цинизма и лицемерия. Эпоха пренебрежения достоинства. Эпоха отвращения», – подытожил Арьев.