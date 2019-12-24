Путинский план: Кремль использует гибридный обмен пленными как оружие

Владимир Путин не раз доказывал, что способен превратить в самое настоящее оружие любые вопросы российско-украинских отношений, ему для этого и войны не нужно.

Кремль целенаправленно превращает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в рычаг влияния на внутреннюю украинскую политику. Нацлидер России Владимир Путин действует в привычной для него схеме, когда любые вопросы он стремится превратить в оружие, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников

«Газ? Возможность коррумпирования украинской политической и предпринимательской элиты, орудие шантажа. База Черноморского флота в украинском Севастополе? Оккупационный контингент! Русский язык? Возможность засылать диверсантов на территорию нашей страны и «защищать русскоязычное население», – пишет публицист.

Теперь вот таким очередным инструментом давления на Украину становится обмен заложниками. Путин действует как заурядный террорист, который нащупал слабое место в обороне соперника и теперь бьет по этому месту с любой позиции.

«Он понял, что Владимир Зеленский воспринимает политику «по-человечески», что для нового украинского президента освобождение сограждан из тюрем – это главная задача, ради которой он готов поступиться любыми интересами, в том числе и интересами выживания государства. И Путин настойчиво работает над тем, чтобы каждое такое освобождение приближало крах ненавистной ему Украины», – отмечает Портников.

Стремление Зеленского – да и не только Зеленского, наше общее стремление – освободить из тюрем украинских моряков, Олега Сенцова и других наших соотечественников позволило Кремлю отвести от себя дамоклов меч обвинений на процессе в Гааге, добиться освобождения важного свидетеля, задержание которого стало одной из самых важных и тяжелых операций в истории украинских спецслужб.

«Теперь вот Кремль потребовал освободить «беркутовцев», участников убийств на Майдане. Тоже понятно, зачем это делается. Зеленскому просто необходимо еще до праздников продемонстрировать, что встреча в Париже была проведена не напрасно», – подчеркнул Портников.

Ведь Путину окончательно и навсегда заблокировать расследование убийств на Майдане, которое может рано или поздно доказать наличие российского следа. И добиться углубления пропасти между новой властью и патриотической общественностью страны. Проще говоря – создать условия для дестабилизации.

«Это очень простая тактика, но она работает. Работает потому, что это тактика главы бывшей империи со страной, которая буквально только что превратилась в государство, элита и жители которой просто еще не имеют государственнического инстинкта. Я очень хорошо понимаю, чего Путин хочет добиться», – отмечает Портников.

Путин готов украинцам их сограждан, готов поставлять дешевый газ, готов говорить о том, что мы – «братья», один народ. Готов потому, что рассчитывает: уже скоро нацлидер России будет сам решать, кого в Украине казнить, а кого миловать. Путин сам рассчитывает стать главой государства, в котором Украина вновь станет окраиной.