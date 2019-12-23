Под покровительством кума Путина: нардеп “ОПЗЖ” незаконно участвовал в выборах

Находившийся под следствием и скрывавшийся за пределами Украины соратник кума Путина незаконно участвовал в парламентских выборах.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Ренат Кузьмин открыто поддерживает боевиков «ЛДНР» и называет их действия «необходимой самообороной». Такие заявления соратник кума Путина Виктора Медведчука сделал в прямом эфире телеканала «112», рассказывает в своем видеоблоге на канале YouTube публицист и блогер Денис Казанский.

«Бывший заместитель генерального прокурора времен президента Януковича, а ныне народный депутат Верховной Рады от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин заявил в прямом эфире телеканала «112», что «ДНР» и «ЛНР» создавались с целью «самоообороны» жителей Донбасса от заговорщиков в Киев. По его словам это было сделано для «предотвращения противоправных действий», – рассказывает блогер.

Из приведенного Казанским фрагмента выступления Кузьмина в прямом эфире можно сделать вывод, что он открыто выступает против украинской национальной безопасности, открыто поддерживая и защищая сепаратизм на Донбассе. Более того, Кузьмин подчеркивает, что против нынешней власти «ДНР» и «ЛНР» воюют вынужденно.

«Кроме того Кузмин утверждает, что и против Зеленского, Донецк и Луганск «воюют так же вынужденно». Кузмин подчеркивает, что сопротивление нынешней власти со стороны оккупационных сил на Донбассе связано с продолжением политики пятого президента Украины Петра Порошенко», – подчеркивает Казанский.

В 2014-2019 Кузьмин не жил в Украине и по Конституции не имел права быть депутатом. Однако ЦИК зарегистрировал его кандидатом и позволил избраться по списку Медведчука.

«Отказ в регистрации на выборах получили и Шарий, и Клюев, но соратник кума Путина Медведчука Ренат Кузьмин не испытывал никаких проблем при регистрации его кандидатом в депутаты», – отмечает Казанский.

В заключение Казанский с недоумением отмечает, что в Украине, вместо того, чтобы ограничить доступ враждебных сил к власти, им наоборот снимают все препятствия на пути. И ничего хорошего от этого ожидать не стоит.