Обман пленными: как Путин снова переиграет Украину

Почему Путин не хочет отдавать наших пленных до Нового года?

Кремль в очередной раз сорвал процесс обмена пленными о котором договаривались на встречи «нормандской четверки» в Париже. Последнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова звучат как оправдания нежелания России следовать минрным планам по Донбассу, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Ну, что ж, к сожалению, россияне поступают так, как и всегда – они откладывают процесс обмена пленными. И, как всегда, обвиняют Украину», – пишет политик.

Следует понимать, что главной целью России в переговорах по обмену пленными, являются не шаги по мирному урегулированию на Донбассе, а решение газовых проблем. В частности речь идет о продавливаемом на условиях кремля транзите газа по территории Украины в Европу.

«В чем причина? Я неоднократно говорил и писал: обмен будет тогда, когда мы окончательно договоримся по транзиту газа», – отмечает Денисенко.

И не стоит питать иллюзий, что договоренности по газовым контрактам сняли все проблемы. Как говорят, – «дьявол в деталях», а Кремль пытается извлечь максимум выгоды для себя из любых договоренностей.

«Вы, конечно, скажете: обо всем договорились, но есть несколько тонких моментов, о которых мало кто догадывается. В том протоколе, который мы все видели, есть одно задание для россиян (отдать деньги) и множество задач для нас. И вот, пока мы эти задачи формально не выполним, никаких обменов не будет», – подчеркивает Денисенко.

Поэтому в ближайшие дни, выполняя российские требования Украина должна будет отказаться от всех претензий к «Газпрому» по долгам и искам. При чем некоторые вопросы неминуемо приведут к рассмотрение проблем на уровне Совета национальной безопасности и обороны и итоговому ослаблению обороноспособности страны.

«Просто, чтобы все понимали: до 27.12 Антимонопольный комитет должен отменить ряд своих решений в отношении финансовых исков к «Газпрому». И теперь руководитель АМКУ должен или единолично принять такое решение (то есть получить уголовную статью с большим сроком), или требовать принять определенные коллективные решения на уровне СНБО. И таких «мелочей» в этом документе более чем достаточно», – отмечает Денисенко.

При этом становится понятным, на что рассчитывает Путин в этой игре против Украины. Основная ставка сделана на давление ЕС на украинское руководство.

«Во что играет Путин? В ненадежного партнера Украины, которая что-то обещает, а потом позволяет себе что-то вовремя не выполнить, поставив под угрозу транзит газа в ЕС», – подчеркивает Денисенко.

Более интересным представляется вопрос о том, во что играет команда президента Владимира Зеленского и правительство премьера Алексея Гончарука.

Чому Путін не хоче віддавати наших полонених до Нового року?Ну, що ж, на жаль, росіяни поступають так, як і завжди -… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zondag 22 december 2019

«Во что играют в Украине? Здесь играют в прямые газовые контракты с россиянами. Я писал уже, что теперь у нас появится несколько новых «Росукрэнерго», которые сделают нескольких людей, если не миллиардерами, то мультимиллионерами. А все мы снова станем заложниками газовой гонки», – отмечает Денисенко.

Самое печальное во всей этой истории, что люди оказавшиеся в заложниках у Кремля стали всего лишь навсего разменными пешками в политических играх Кремля и Банковой.

«И последнее. К сожалению, наши заложники – это тот «фиговый листочек», которым ряд политиков прикрывают свои будущие миллионные заработки. Ничего личного – только бизнес», – подытожил Денисенко.