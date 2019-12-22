«Вас предупреждали»: Бабченко о расстреле сотрудников ФСБ в Москве

Произошедший в Москве растрел ФСБ не перестает удивлять, даже уже не фактом самой перестрелки, а общественной реакцией на нее. В дело вступили «русские либералы».

Очень интересные выводы можно сделать понаблюдав за реакцией российской оппозиционной общественности на расстрел сотрудников ФСБ в Москве. Это действительно вызывает оторопь из-за общественной реакции на событие, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Вообще, конечно, чудесная история. Созданный, вскормленный, выпестованный ФСБ НОД расстреливает ФСБ. Кормилицу родную. Если долго-долго-долго срать полоумным в мозги о том, что кругом заговор, америка, враги и рептилоиды, они таки берут в руки оружие и идут палить в своих кураторов, в ряды которых наверняка просочились агенты Набуру», – пишет журналист.

Бабченко отмечает, что лицо стрелка, которого обвиняют в расстреле сотрудников ФСБ лично ему кажется знакомым. Впрочем, удивляет вовсе не это, а совсем другое обстоятельство, о котором чуть позже.

«Никак не могу вспомнить, где я его видел. Удивительно знакомое лицо. Ладно, вспомню еще. В принципе, насрать, конечно – так, чисто поржать – но вот что не могу не заметить», – отмечает Бабченко.

Но вот что на самом деле понимается с трудом, так это реакция российской «либеральной» общественности.

«То, что каждый третий русский либерал сейчас сочувствует родным погибшего фсбшника – не новость. Что каждый второй конечно, против, но таких методов не одобряет – тоже. Что каждый первый оперирует терминами «теракт» и «террорист» – это уж как бог свят. До степени смешения. Вас предупреждали. Наш славный Хорст Вессель – и ничего другого в Рейхе ждать было нельзя», – подчеркивает Бабченко.

Впрочем, отмечает Бабченко, весьма часто упоминают факт «неспособности ФСБ защитить даже самих себя». Ведь получается что грозное и всесильная организация, оказалась бессильной перед лицом всего лишь одного стрелка, вооруженного автоматической винтовкой.

«Но вот что интересно. И тут и там в ленте попадается мысль о том, что ФСБ совершенно не может защитить даже саму себя и «представьте, что могли бы наделать тридцать таких стрелков с автоматами», – отмечает Бабченко.

И что особо интересно, пишут об этом те же самые люди которые сделали все, что в стране не возникло сколь-нибудь серьезного сопротивления произволу властей.

«И вот тут у меня прямо челюсть отваливается. Пишут это ровно те самые люди, которые приложили все, максимальные только возможные, усилия, чтобы в стране не было не то что тридцати стрелков с автоматами, а чтобы и сама мысль о силовом сопротивлении диктатуре считалась жуткой крамолой, человеконенавистничеством, людоедством и преступлением против морали и нравственности», – подчеркивает Бабченко.

Да именно эти самые люди маргинализировали саму мысль о силовом сопротивлении путинской диктатуре. А теперь они спешат не допустить «терактов».

«Пишут это ровно те люди, которые сделали всё, чтобы только-только зарождавшийся протест увести в загоны махать шариками и блеять про мы здесь власть по указке их же, любимых, со сцены. А тех, кто говорил «что вы, еб###тые, делаете, придите в себя» – всячески маргинализировать и называть провокаторами», – отмечает Бабченко.

Теперь они активно пытаются пугать российскую общественность, призывая препятствовать повторению трагедии.

«И вот теперь ровно эти самые люди пишут – а если бы было пять, десять, тридцать стрелков…», – подчеркивает Бабченко

Да же это стрелок, расстрелявший сотрудников ФСБ – человек этой же самой системы.

Вообще, конечно, чудесная история. Созданный, вскормленный, выпестованный ФСБ НОД расстреливает ФСБ. Кормилицу родную…. Geplaatst door Аркадий Бабченко op Zondag 22 december 2019

«Откуда у вас, еб###тые, тридцать стрелков? Один за десять лет на сто сорок миллионов нашелся, и тот самими же фсбшниками взрощенный и на всю башку упоротый», – отмечает Бабченко.

Можно сделать очень печальные выводы относительно способности российской оппозиционной элиты возглавить реальное сопротивление путинской власти. Можно сказать, что нацлидер Владимир Путин может не боятся российской оппозиции.

«Идите самолетики про телеграм запускайте. И вискарь в мэрии распивайте. Мы здесь власть, блин», – подытожим Бабченко.