Зеленский на растяжке: зачем Путин сорвал обмен пленными

Путин желает добиться ускоренной капитуляции Украины при Зеленском, или ведет дело к дестабилизации ситуации с целью вызвать новую революцию и хаос в стране…

Решение Кремля сорвать обмен заложниками – еще одно доказательство того, что на саммите «нормандской четверки» в Париже Владимиру Путину не удалось добиться от своего украинского коллеги тех результатов, на которые рассчитывали в Москве, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«И, возможно, тех результатов, о которых предварительно договаривались в Москве с украинскими визитерами – вот почему был так взбешен помощник Путина Владислав Сурков, вот почему таким раздраженным выглядел Владимир Путин на заключительной пресс-конференции», – пишет публицист.

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Именно поэтому то, что выдавалось за договоренности в Париже – это были никакие не договоренности. Это был набор шагов, отказ от которых позволит как можно сильнее ударить по позициям нового украинского президента. В Кремле, как правило, прорабатывают и такой вариант окончания переговоров.

«На чем в первую очередь настаивает Зеленский, когда речь идет о войне на Донбассе? На необходимости освобождения украинских граждан и о необходимости прекращения обстрелов – «нужно просто перестать стрелять». Значит, необходимо договориться с ним и о том, и о другом – а потом сорвать и те, и другие договоренности. Отказаться и от обмена, и от перемирия», – отмечает Портников.

Отметим кстати, о согласовании еще трех точек для разведения войск – а это была еще одна договоренность парижского саммита – теперь даже и не упоминают. Впрочем, справедливости ради напомню, что после саммита 2016 года в Берлине все же договорились об определении этих трех точек. Но войска в них развели только спустя три года, когда в Украине сменилась власть.

«Путин после Парижа хочет продемонстрировать: Зеленский не способен ни людей освободить, ни обстрелы прекратить. А самое главное – не способен с ним, Путиным, договориться», – подчеркнул Портников.

Задуманная нацлидером России Путиным очередная «многоходовочка» против Украины может свидетельствовать о двух сценариях дальнейшего развития ситуации: додавить Зеленского до капитуляции или добится дестабилизации. Какой из вариантов будет реализован – покажет время.

«И главный вопрос тут – зачем Путину нужна эта откровенная демонстрация неспособности Зеленского добиться прекращения конфликта? Хочет ли он все же подвигнуть коллегу к капитуляции или же после знакомства в Париже махнул на Зеленского рукой и решил заняться дестабилизацией ситуации в Украине, чтобы дождаться нового, более покладистого партнера по переговорам?», – подытожил Портников.