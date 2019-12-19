Политика

РПЦ меняет религиозное руководство в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата готовится к смене руководства.

В медийном образе, который рисуется для данной религиозной организации, немало внимания уделяется созданию эффекта монолитности и стойкости.

Просматривая информационную медиа повестку, священнослужители и верующие УПЦ МП довольно часто подписывают совместные обращения и документы, хором свидетельствуют верность руководству и категорически опровергают любые утечки информации о внутренних распрях и противоречиях. Однако, внутренняя жизнь этой организации довольно сильно отличается от того медийного образа, который они себе рисуют.

Сегодня внутри УПЦ МП проходит подготовка к перевороту. Негласным руководителем организации уже длительное время является митрополит Антоний (Паканич). Именно эту кандидатуру готовила РПЦ на руководителя своего филиала в Украине.

“Без Украины Россия не сверхдержава”: кремлевский пропагандист объяснил важность темы

Режим Януковича сводил в могилу митрополита Владимира (Сободана), чтобы поставить на место (к тому времени еще живого) предстоятеля верного московскому престолу и радикального в действиях Антония. Однако, Поместный Собор не поддержал кандидатуру Антония, а режим беглого Януковича не предоставил административной поддержки ставленнику Кремля. Тогда была выбрана компромиссная фигура в образе митрополита Онуфрия.

Заручившись поддержкой радикально настроенной части УПЦ МП и финансами Вадима Новинского, митрополит Антоний, во время недавнего визита в Москву, обратился к патриарху Кириллу с инициативой смены Онуфрия. По его словам, нынешний предстоятель слишком мягкий и неспособен сопротивляться переходам общин в ПЦУ.

В результате, Антоний получил «добро» на свою инициативу и уже готовится отправить Онуфрия на покой.

Уделили внимания и наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу, который уже длительное время находится в конфликте с Антонием. Наместник был обвинен в узурпации Лавры и игнорировании проблем, касающихся всей Церкви.

Антоний хочет сделать Лавру своим центром православия в Украине, поэтому митрополит Павел совсем не присутствует в этой схеме и на его место будет другой человек.

Во внутренних церковных кругах поговаривают, что между Павлом и Антонием разгорелась настоящая война. Обществу это церковное противостояние пока малозаметно. Сейчас видны только частичные ее проявления в медийном пространстве.

Электорат Зеленского винит во всех бедах парламент и правительство, а не президента

В частности, недавно один из насельников Киево-Печерской Лавры Иоанн Носач на своей странице в соцсетях обвинил одиозный и пресловутый портал «СПЖ» во лжи и вражде против Церкви. В частности, он обратился к своим читателям с призывом быть внимательными и разборчивыми в той «информации, которая подается нам с различных медиа-ресурсов, в том числе с православными вывесками».

Также церковник смело отметил, что «страница Союза православных журналистов начала публиковать откровенно враждебную и искаженную информацию против Церкви.

Примечательно, что сам так называемый «Союз православных журналистов» подконтрольная митрополиту Антонию и финансируется другом Антония – депутатом Вадимом Новинским.

Можно предположить, что окружение митрополитов также вовлечено в эту борьбу. Ведь вскоре пост со страницы пользователя был удален. Это дает основания полагать, что пока в этой войне побеждает митрополит Антоний, который использует подконтрольный ресурс для борьбы со своими оппонентами. Что же, будем наблюдать за этой «канонической» битвой московских попов…

Автор Юрий Драгоманов
Источник POLITua

Тоже интересно
Политика

Электорат Зеленского винит во всех бедах парламент и правительство, а не президента

Политика

“Обязуюсь согласовывать свои действия с позицией коалиции”: скандальная…

Политика

Казусы Кивы: нардепа спасла от судимости за взятку справка из психбольницы

Политика

Выводы экспертов по убийству Шеремета противоречат друг другу

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Электорат Зеленского винит во всех бедах парламент и правительство, а не президента

“Обязуюсь согласовывать свои действия с позицией коалиции”: скандальная Соломатина “пролетела” мимо НАПК

Казусы Кивы: нардепа спасла от судимости за взятку справка из психбольницы

1 из 478