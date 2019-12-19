РПЦ меняет религиозное руководство в Украине

В медийном образе, который рисуется для данной религиозной организации, немало внимания уделяется созданию эффекта монолитности и стойкости.

Просматривая информационную медиа повестку, священнослужители и верующие УПЦ МП довольно часто подписывают совместные обращения и документы, хором свидетельствуют верность руководству и категорически опровергают любые утечки информации о внутренних распрях и противоречиях. Однако, внутренняя жизнь этой организации довольно сильно отличается от того медийного образа, который они себе рисуют.

Сегодня внутри УПЦ МП проходит подготовка к перевороту. Негласным руководителем организации уже длительное время является митрополит Антоний (Паканич). Именно эту кандидатуру готовила РПЦ на руководителя своего филиала в Украине.

Режим Януковича сводил в могилу митрополита Владимира (Сободана), чтобы поставить на место (к тому времени еще живого) предстоятеля верного московскому престолу и радикального в действиях Антония. Однако, Поместный Собор не поддержал кандидатуру Антония, а режим беглого Януковича не предоставил административной поддержки ставленнику Кремля. Тогда была выбрана компромиссная фигура в образе митрополита Онуфрия.

Заручившись поддержкой радикально настроенной части УПЦ МП и финансами Вадима Новинского, митрополит Антоний, во время недавнего визита в Москву, обратился к патриарху Кириллу с инициативой смены Онуфрия. По его словам, нынешний предстоятель слишком мягкий и неспособен сопротивляться переходам общин в ПЦУ.

В результате, Антоний получил «добро» на свою инициативу и уже готовится отправить Онуфрия на покой.

Уделили внимания и наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу, который уже длительное время находится в конфликте с Антонием. Наместник был обвинен в узурпации Лавры и игнорировании проблем, касающихся всей Церкви.

Антоний хочет сделать Лавру своим центром православия в Украине, поэтому митрополит Павел совсем не присутствует в этой схеме и на его место будет другой человек.

Во внутренних церковных кругах поговаривают, что между Павлом и Антонием разгорелась настоящая война. Обществу это церковное противостояние пока малозаметно. Сейчас видны только частичные ее проявления в медийном пространстве.

В частности, недавно один из насельников Киево-Печерской Лавры Иоанн Носач на своей странице в соцсетях обвинил одиозный и пресловутый портал «СПЖ» во лжи и вражде против Церкви. В частности, он обратился к своим читателям с призывом быть внимательными и разборчивыми в той «информации, которая подается нам с различных медиа-ресурсов, в том числе с православными вывесками».

Также церковник смело отметил, что «страница Союза православных журналистов начала публиковать откровенно враждебную и искаженную информацию против Церкви.

Примечательно, что сам так называемый «Союз православных журналистов» подконтрольная митрополиту Антонию и финансируется другом Антония – депутатом Вадимом Новинским.

Можно предположить, что окружение митрополитов также вовлечено в эту борьбу. Ведь вскоре пост со страницы пользователя был удален. Это дает основания полагать, что пока в этой войне побеждает митрополит Антоний, который использует подконтрольный ресурс для борьбы со своими оппонентами. Что же, будем наблюдать за этой «канонической» битвой московских попов…