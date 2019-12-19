Электорат Зеленского винит во всех бедах парламент и правительство, а не президента

Несмотря на «положительную динамику» общественного отношения к Зеленскому, украинским властям не стоит почивать на лаврах.

Группа «Рейтинг» выпустила удивительный опрос, показывающий изменение динамики отношения к новой власти. Анализ полученных в исследование данных приводит в своем Telegram-канале журналист Роман Шрайк.

«В опросе «Рейтинга» много циферок, чтобы не мучить тех, кому они не особо интересны, дам ссылки на отдельные картинки», – пишет журналист.

√ ️Ситуация в стране – 40% считают, что движется в правильном направлении (было 33%);

√ ️Динамика доверия к Зеленскому – плюс 8% с ноября;

√ ️Оценка «Нормандской встречи» – 31% успех, 46% не успех и не неудача, 6% неудача;

√ ️Удовлетворенность деятельностью президента, премьера, парламента;

√ ️Партийные рейтинги.

«На этой картинке мы видим, что Владимиру Зеленскому опрошенные приписывают успехи, а кабмину и парламенту – неудачи», – отмечает Шрайк.

В общем, на Банковой могут порадоваться и посчитать, что все делают правильно, но есть два «но».

1) Видно расслоение между отношением к президенту и отношением к кабмину и Раде. Царь хороший, бояре подкачали.

Долго это продолжаться не будет. Либо негатив бояр перейдет на царя, либо от одиозных бояр придется избавляться.

2) Может быть люди и относятся позитивно к неясно каким успехам. Но по сути во власти происходит много херни, которую люди пока не видят или не хотят видеть. Часть херни уже выходит боком, а часть выйдет позже.

Если считать, что все идет ок, вал херни будет только нарастать.

«Итого. Незаслуженное ситуативное одобрение может создать у власти вредную иллюзию», – подытожил Шрайк.