“Обязуюсь согласовывать свои действия с позицией коалиции”: скандальная Соломатина “пролетела” мимо НАПК

Недавно в НАПК прошел конкурс на главу ведомства. Неожиданно для многих креатура «соросят» в лице Анны Соломатиной провалилась. При том, что ее поддерживали крупные международные структуры, в лице «Transparency International», пишет на страницах «Обозревателя» журналист Владимир Иванов.

«Отметим, что НАПК – один из важнейших органов в антикоррупционной системе Украины. Именно эта структура должна выявлять казнокрадов топ-уровня», – пишет журналист.

В кабинетах власти же неофициально заявляют, все дело в записке, где чиновница Соломатина якобы прямо обещает «служить» покровителям во власти, которые и назначили ее.

«Хотите знать кому именно подчинялась скандальная чиновница?», – отмечает Иванов.

Робин Гуд коррупции

Одной из самых одиозных личностей за всю историю НАПК считается экс-директор Департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни Анна Соломатина. Изначально она позиционировала себя как обличительница преступников – еще в 2017 году заявляла, мол руководство органа полностью коррупционно, ведь:

▪ НАПК контролируется Администрацией президента;

▪ результаты проверок электронных деклараций фальсифицируются. Кого-то проверяют таким образом, чтобы найти проблемные моменты, а кого-то даже не проверяют;

▪ спецпроверками злоупотребляли;

▪ не прошли проверки многие, даже судьи Верховного суда.

При этом никаких конкретных имен чиновников, которые влияют на работу НАПК, или самих сотрудников-коррупционеров она так и не назвала. В ведомстве на тот момент все обвинения опровергли и подали встречный иск против Соломатиной.

Все бы ничего, каждый имеет право на свое мнение, а если знает про коррупционные махинации, то может спокойно обращаться в правоохранительные органы. Но в этой истории есть много «но», прежде всего в отношении самой обличительницы.

Еще в ноябре, за несколько дней до резонансного выступления экс-чиновницы в ее декларации появилась элитная квартира в 77,8 кв.м стоимостью 1,9 млн гривен. Будучи еще в марте 2017 года главным специалистом отдела регуляторной службы, задекларировала доход за прошлый год на уровне 89 тыс. гривен, что в 21,5 раз меньше стоимости квартиры.

При этом женщина задекларировала еще 10 тысяч долларов наличными и 105 тыс. гривен в кредит. По последней информации за 2017 год, внесенной в декларацию до 15 июня, у чиновницы есть в собственности дом (173,9 кв. метра), гараж (23,59 кв. метра), летняя кухня и земельный участок (478,7 кв. метра) в Кропивницком, а также автомобиль Volkswagen Passat (2011).

Откуда такие средства, спросите вы? Все дело в неоднозначной биографии экс-чиновницы. Ее выгоняли практически отовсюду, где она работала – из-за служебных расследований. Но и это еще не все.

Напомним, что Анна Соломатина с июня 2017 возглавляет Департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни. Это подразделение НАПК проводит проверку достоверности информации, изложенной в электронных декларациях, сообщает беседовавший с Соломатиной журналист Алексей Братущак на страницах «Украинской Правды»..

Как руководитель, она инициировала проверку деятельности департамента, будем называть это далее аудит, за период с января 2017 года до момента ее назначения в июне. По словам Соломатиной, аудит выявил факты фальсификаций выводов НАПК при проверке электронных деклараций. В частности, она оперирует примерами, которые указывают, что определенные результаты проверок были отрицательными, а выводы утверждались положительные.



Также Соломатина заявила, что и она получала от председателя НАПК указания по проверке отдельных депутатов. Якобы председатель Наталья Корчак требовала, чтобы в выводах относительно деклараций говорилось, что народные избранники «честные и правдивые». Зато Корчак, убеждает Соломатина, не дала возможности уполномоченным лицам провести проверку кандидатов в Верховный Суд.

Фамилию «куратора» Соломатина не называет. Но указывает, что он – претендент на должность директора Государственного бюро расследований.

Сопоставление этой информации со списком кандидатов в руководители ГБР дает возможность предположить, что Соломатина намекает на Алексея Горащенкова.



Он в 2014-2016 годах был помощником президента Петра Порошенко, а сейчас занимает должность первого заместителя руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения АП.

В распоряжении издания попал документ, подписанный якобы лично Анной Соломатиной. В этой записке она лично обещает «контактному лицу» верой и правдой выполнять поручения.

Записка, предположительно подписанная Соломатиной.

Текст записки. Текст записки. Пред 1 из 2 След

«Я, Соломатина Анна Жоржевна, в случае назначения меня на должность руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК, обязуюсь согласовывать свои действия на должности с позицией коалиции и выполнять поручения, переданные мне в любом доступном виде через контакное лицо. Получатель этой расписки автоматически обозначается мной как контактное лицо. В случае расхождения моих действий с поставленными задачами, обязуюсь сложить мандат…» – написано в расписке с подписью и инициалами А.Соломатиной от 14 мая 2017 года.

Источник из антикоррупционных структур поясняет, чиновница предлагала многим топ-чиновникам «порешать» вопросы с проблемными декларациями. Когда же на нее начали жаловаться, она в ответ решила пойти в наступление и созвать пресс-конференцию, где и рассказала о «коррупционерах».

«Говорят, что она просто взяла и написала цифру 1 млн на чей-то проверке и сказала мол ей предлагали такую сумку. При этом буквально за несколько дней до скандальной пресс-конференции у нее вроде как украли телефон в женской раздевалке одного из фитнес-центров. В итоге все переписки куда-то исчезли, в том числе и из iCloud. Ага, очень удобно», – рассказывает собеседник издания.

Борьба за место главы

Почему стоит говорить о Соломатиной именно сейчас? Потому что она была одним из основных кандидатов на должность главы НАПК.

Интересен и тот факт, что такая уважаемая организация как «Transparency International» декларацию Анны Соломатиной проверять не стала. Причина смешна и банальна – «исключением стала биография кандидата Анны Соломатиной, поскольку организация поддерживала обличительницу еще в начале ее противостояния с НАПК». По мнению организации, это выдает какую-то индульгенцию?

Но и поддержка такой значительной структуры как TI не помогла «активистке» возглавить ведомство. В понедельник, 16 декабря, новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции был избран Александр Новиков.

Новиков был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Его кандидатуру поддержали единогласно все шесть членов комиссии.

При этом сама Соломатина аргументировала снятие своей кандидатуры конфликтом интересов. «Все спрашиваете, почему я не возглавила НАПК? Меня сняли с выборов, потому что меня как обличителя коррупции в НАПК приняла под защиту «Transparency International», а сопредседателем комиссии была Екатерина Рыженко, которая работает в «Transparency International», поэтому чтобы не было конфликта интересов, я была снята с гонки».

Всі питаєте чому я не очолила НАЗК?, мене зняли з перегонів, тому що мене як викривача корупціі в НАЗК взяла під захист… Geplaatst door Ганна Соломатіна op Maandag 16 december 2019

В ведомстве же неофициально говорят, что причина проста – Соломатина не прошла тест на знание законодательства. Тогда же возникает вопрос – с чей помощью она стала одним из видных сотрудников НАПК?