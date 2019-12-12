Убийство Шеремета: следствие так и не ответило на важные вопросы

На брифинге правоохранительных органов, посвященном ходу следствия по делу об убийстве журналиста Шеремета, так и не прозвучали ответы на важные вопросы.

На брифинге, посвященном вопросу расследования убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители назвали единственную версию, по которой проводится расследование. Результаты брифинга обсуждает в своем блоге редакция «Украинской Правды», соотвествующий текст опубликовала у себя на странице в Facebook главный редактор издания Севгиль Мусаева.

Основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета, по версии следствия, является дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

По версии правоохранителей, сформированной на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто одного из руководителей «Украинской Правды» Павла Шеремета – волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко, а помогал ей – АТОшник Андрей Антоненко. Всего подозреваемыми по данному делу проходят пять человек.

Следователи заявляют, что одним из сценариев дестабилизации в стране подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета рассматривали похищение детей известного волонтера Маруси Зверобой с целью сделать из нее «сакральную жертву».

«Уважаемые коллеги, друзья, читатели! Мы с большой надеждой смотрели сегодняшний брифинг по расследованию дела нашего коллеги, журналиста «Украинской Правды» Павла Шеремета», – говорится в блоге редакции издания.

С момента его убийства прошло уже более трех лет, и за все это время мы не знали о ходе расследования почти ничего. Дело было фактически засекречено еще осенью 2017 года, а комментарии правоохранителей сводились к тому, что публикация любой информации может навредить следствию.

«Теперь о самом брифинге, на котором присутствовали президент, министр внутренних дел и генеральный прокурор», – отмечается в материале редакции.

«Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно», – добавляет редакция.

У редакции «Украинской Правды» возникло несколько вопросов, ответов на которые они так и не услышали во время брифинга:

1. Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов.

2. Непонятным для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга – дестабилизации политической ситуации в Украине – не была достигнута.

3. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или в таком случае следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?

Шановні колеги, друзі, читачі!Ми із великою надією дивилися сьогоднішній брифінг щодо розслідування справи нашого… Geplaatst door Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva op Donderdag 12 december 2019

Редакция «Украинской Правды» тщательно и детально проанализирует факты, которые были озвучены следственной группой. Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции. Поэтому обращаемся ко всем: если вам известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были сегодня озвучены в качестве подозреваемых, просим предоставить их нашей редакции. Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину.

«Сегодня произошло еще одно событие, связанное с нашим коллегой. За восемь минут до начала брифинга депутаты Киевского городского совета проголосовали за присвоение имени Павла Шеремета одному из скверов в центре города. Этого решения мы ждали более двух лет», – подчеркивается в материале редакции.

«Хочется верить, что также мы когда-нибудь узнаем фамилии людей, которые причастны к убийству Павла», – резюмирует редакции «Украинской Правды».