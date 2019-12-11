“Путин устал”: стали известны подробности переговоров в Париже

Путин уже неспособен вести переговоры, с трудом удерживая нить разговора. А его помощник Сурков уже с трудом сдерживает эмоции, понимая что Россия проигрывает пытаясь отстоять свои позиции.

Нацлидер России Владимир Путин заметно постарел и сдает свои позиции, демонстрируя неспособность поддерживать переговорный процесс, буквально действуя на грани адекватности. Подробности парижских переговоров «нормандской четверки» рассказал в своем видеоблоге на канале YouTube журналист Дмитрий Гордон.

Гордон подчеркивает, что нацлидер России Путин уже не способен, как раньше поддерживать рабочую атмосферу на переговорах, возраст и общая психологическая усталость от власти дают о себе знать. В результате поведение Путина на переговорах выглядит не совсем адекватным.

«К слову, – Путин стареет. Это видно не только глядя на него в непосредственной близости, но члены нашей делегации говорили мне, что несколько раз терял нить разговора, он несколько раз не сразу включался и не сразу понимал с чего начали и к чему надо придти», – подчеркнул Гордон.

В то же время, Гордон подчеркивает, что результаты переговоров «нормандской четверки» было несложно спрогнозировать еще до их проведения. В целом по мнению журналиста это формат встреч обречен на неудачу.

«Что касается самой встречи. Я говорил об этом до начала встречи и во время встречи: ничего не поменяется от того, что четыре лидера встретятся и поговорят. Славу богу, что не было изматывающих переговоров, как в Минске, которые длились, если память мне не изменяет 17 часов. Путин брал все измором», – заявил журналист.

«Что касается переговоров я понимал, что цели и задачи у Зеленского у Путина настолько разные, что найти спасительный компромисс, когда будут довольны обе стороны просто не возможно. Путин хочет что бы Крым навсегда остался российским, что бы вопрос с Крымом был закрыт, что бы санкции с России были Западом сняты, и вдобавок – хочет, грубо говоря, просто воткнуть Донбасс по правилам России», – особо подчеркивает Гордон.

Городон подчеркнул, что украинскую сторону не могут удовлетворить требования России и не один украинский президент не пошел бы на такую откровенную сдачу позиций страны на переговорах.

«Не один украинский президент, если он видит себя дальше в политике, не пойдет на то, что бы заявить, что Крым больше не украинский», – отмечает Гордон.

На переговорах в Париже острым вопросом стало обсуждение шагов по реализации мирного урегулирования на Донбассе. Украинская сторона настаивала на реализации мер по установлению мира на своих условиях, Путина такой подход к решению проблемы не устраивает.

«Вот там началась рубка на переговорах. Путин сказал сначала выборы на Донбассе, а потом украинские пограничники и армия выходя к границе с Россией. Далее Путин сказал, что «особый статус» Донбасса должен быть закреплен в Конституции», – подчеркивает Гордон.

Гордон подчеркивает, что в ходе переговоров, когда для российской стороны стало понятным, что ход переговоров приобретает нежелательное направление, – сорвался помощник президента России Владислав Сурков. На переговорах он вступил в перепалку с помощником президента Украины Зеленского Андреем Ермаком.

Единственным результатом переговоров стала договоренность об обмене пленными между Украиной и Россией. Этот пункт важен для Путина с точки зрения демонстрации хоть каких-либо положительных результатов.

Кроме того, Гордон рассказал о параноидальном страхе Путина за свою жизнь. Так, во время закрытых встреч лидеров стран в комнату переговоров запрещено заходить охране с оружием. Однако в Париже, по настоянию российской стороны, вместе с Путиным присутствовал «здоровенный охранник с пистолетом».