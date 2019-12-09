Чего ожидать от “нормандской встречи”: Цимбалюк поделился инсайдом о планах Макрона и Путина

Не следует ожидать каких либо сдвигов в процессе мирного урегулирования на Донбассе по результатам саммита «нормандской четверки» в Париже.

Стали известны ключевые вопрос, которые будут обсуждаться на саммите «нормандской четверки» в Париже. По этим вопросам скорее всего будут приняты какие-то решения, сообщает в своем видеоблоге на YouTube специальный корреспондент агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк.

«Перегрели Украину за время согласования «нормандкой встречи». Зрада/перемога. Черное/белое», – сообщает спецкор «УНИАН».

В первую очередь Цимбалюк подчеркивает, что на саммит не будут согласованы решения по ключевым проблемам мирного урегулирования на Донбассе. Вопрос о деоккупации украинской территории российская сторона обсуждать не намерена.

«Ключевых решений не будет. Не будет их в обозримом будущем. Не будет деоккупации Донбасса, не будет деоккупации Крыма», – подчеркнул Цимбалюк.

В целом все сведется к обсуждению обычных «мантр» о необходимости соблюдения Минских договоренностей, без конкретизации шагов на этом пути.

«Будут общие фразы о приверженности Минску-2», – уточнил он.

Единственный вопрос по которому можно ожидать решения – это обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «всех на всех» до конца текущего года.

«Из конкретики обмен пленными (это действительно важно) и дальнейшее разведение сил и техники. Участков таких может быть под 20, хотя скорее всего будет меньше», – отмечает Цимбалюк.

Кроме того президент Франции Эммануэль Макрон может поднять вопрос о передачи контроля над границей на Донбассе Украине. Россия, как ожидается заблокирует обсуждение этого впороса.

«А еще французы предложат «обсудить модальности передачи контроля над границей Украине» – что Россия сразу заблокирует. Вот и все», – подытожил Цимбалюк.