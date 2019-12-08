Кто стоит за Партией Шария

Адвокат и блогер Татьяна Монтян пообещала положить все силы на уничтожение скандально известного блогера Анатолия Шария, который оскорблял ее после потери мужа. Соответствующее видео не так давно вышло на ее канале в YouTube.

Монтян обрушилась на Шария за оскорбления в ее адрес, раскрыв всю подноготную деятельности срывающегося в Литве журналиста и блогера.

«Лошарий и его нынешние хозяева. Старый и молодой Кацубы – харьковские барыги, реальные владельцы Партии Надутых Красных гандонов», – рассказывает Монтян.

Далее Монтян достаточно подробно рассказывает о том, как семья Кацубов использует Шария для реализации своих бизнес и политических целей. В связи с этим стоит вспомнить о прошедших летом этого года парламентских выборах.

Эксперты отмечают, что феноменом нынешних парламентских выборов стала Партия Шария. По итогам выборов эта партия набрала 2,23% голосов избирателей, в то же время, по данным Национального экзитпола, обнародованным по завершению голосования, она набирала 3,1% голосов. Это совсем немало, если учесть, что о своем политпроекте видеоблогер-украинофоб Анатолий Шарий объявил 6 июня 2019 г. – всего лишь за полтора месяца до внеочередных выборов Верховной Рады.

Более того, вся его партия является, по сути, виртуальным проектом. Сам Шарий еще в январе 2012-го сбежал из Украины, пребывая под двумя подписками о невыезде. Это стало основанием для отмены Центризбиркомом регистрации Шария кандидатом в народные депутаты Украины. Свою партию Шарий раскручивал через свой канал на YouTube, не располагая в Украине никакой оргструктурой. В таких условиях заработать 3,1% – это действительно немало.

Надо отметить, что соратник беглого президента Виктора Януковича, так же находящийся в бегах Адрей Клюев откопал Анатолия Шария после его бегства из Украины и привлек его к сотрудничеству. В частности, Партия Шария призвана сейчас подрывать авторитет «Слуги Народа», чтобы добиться перевыборов и получить больше голосов юго востока

В ходе выборов в Верховную Раду Шарий старался конкурировать и с «Оппоблоком», и с ОПЗЖ, не стесняясь критиковать их как «кладбища старых политиков» и противопоставляя им себя как «новое лицо». И даже свою собственную историю он подавал как борьбу нового со старым: дескать, в 2012-м он сбежал в Литву и получил там политическое убежище, потому что режим Януковича преследовал его «за расследование участия госучреждений в наркобизнесе».

Однако, несмотря на это Шарий, по утверждению Мотян, – финансируется Медведчуком, который осуществляет и информационную поддержку блогера на своих медиа-ресурсах. Не исключено, что в Кремле решили воспользоваться этой многообещающей партиейи ее лидером на ближайших местных выборах в Украине, чтобы заиметь мощные фракции в горсоветах крупнейших городов востока и юга Украины, да и в Киевраде тоже.

Напомним, что 4 ноября 2019 года в Киеве умер экс-судья Киевского апелляционного суда, муж адвоката Татьяны Монтян Юрий Василенко.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

«В половине седьмого вечера 4 ноября 2019 умер Юрий Александрович Василенко – легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы. Выражаю искренние соболезнования его жене Татьяне Монтян и четырем сыновьям», – написал Бойко.

О пів на сьому вечора 4 листопада 2019 року помер Юрій Олександрович Василенко – легендарний суддя у відставці, який,… Geplaatst door Volodymyr Boiko op Maandag 4 november 2019

Делом которое в свое время возбуждал против второго президента Украины Леонида Кучмы покойный объясняется проводимая Медведчуком кампания «мочилова» против Монтян. Блогер Шарий играет в этой кампании одну из ключевых ролей.

В частности Шарий, в свою очередь в ответ на пост Монтян, сказал, что ему наплевать на то, кто у Монтян умер, или умирает, а ее обозвал дегенеративной.

«Занимательно подгорел пердак у той части рос населения, что мало отличается от той части укр населения, что именуется «упоротым стадом». То же стадо, но с другой стороны. Статус о Татьяне Николаевне Черновил был воспринят как статус о Монтян, у которой кто-то там умер или умирает. Сообщаю упоротым – мне насрать и на вашу дегенеративную Монтян, которая давно пробила дно и за деятельностью которой я не слежу, и на всех ее родственников. Мне насрать на их здоровье, на ее здоровье и на все, что связано с этой грязью, не устающей оскорблять меня, моих родных и тысячи людей», – написал он в телеграм-канале.

Несмотря на траур в семье Монтян, популярный блогер Анатолий Шарий, которого она неоднократно критиковала в своем видеоблоге, не стал ограничиваться и не упустил возможности лишний раз «уколоть» правозащитницу.

«Татьяна Николаевна, значит ли это, что вы теперь заткнете свой вонючий рот на пару дней хотя бы и перестанете плеваться дерьмом в людей, что не желают вас замечать несмотря на все ваши потуги? Если нет – ничего страшного. Продолжайте. Только у вас подбородок в чем-то коричневом. Впрочем, вам идет», – написал Шарий в своем блоге.

А так как в посте было только имя и отчество, совпадающие с именем и отчеством Монтян, многие решили, что Шарий обращается к Монтян.

«Ход мыслей упоротых, которые моментально опознали в плюющейся говном и «с говном на подбородке» именно Монтян, мне нравится. Посмотрел, о чем она вчера писала. Бинго. Ни дня без Шария», – отметил Шарий.

Монтян пообещала, что она обязательно разберется Шарием и не оставит его оскорбления в свой адрес безнаказаными.

«Я буду делать все, что смогу, и в этом Лошарий и его хозяева могут быть уверены на всю 1000%», – подытожила Монтан.