ГБР по вызову: Труба признался в целом букете совершенных преступлений

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань считает, что генеральному прокурору Руслану Рябошапке следует заинтересоваться интервью директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, которое вышло в издании «Левый Берег», пишет он в своем блоге на страницах «Украинской Правды».

По мнению адвоката, директор ГБР «фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона».

«Соня Кошкина и Виктория Матола «раскрутили» Трубу на целый букет статей УК. Тут тебе и 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность), и 369-2 (Злоупотребление влиянием)», – отметил Головань.

«Труба признал отсутствие иллюзий относительно своего статуса, а потому можно считать доказанным, что на следователей он влияет умышленно. А поскольку о сопротивлении следователей ГБР незаконному влиянию не слышно, они этому влиянию подчиняются. Итак, процессуальная самостоятельность следователей ГБР – пустая формальность. ГБР как правоохранительного органа на сегодняшний день не существует, что является прямым результатом деятельности Трубы и его сообщников», – добавил также адвокат.

Подтверждением этому, по его мнению, является также встречи с представителями Офиса президента и регистрация всех заявлений Портнова «в то время, как незаконных отказов ГБР в регистрации уголовных производств тысячи».

«Яркой является реакция Трубы на вопрос о возможном обещании депутата от «Слуги народа» решить какие-то вопросы через якобы заместителя Генпрокурора Виктора Трепака: «Не было соответствующего обращения, а потому производства нет». Но в соответствии с законом, выявление преступлений – одна из задач ГБР. Все полученные из заявлений и сообщений, а также обнаруженные из других источников сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, вносятся в Единый реестр досудебных расследований в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Однако под руководством Трубы ГБР настолько «независимое и беспристрастное», что без проблем регистрирует только заявления многолетних друзей должностных лиц президентского офиса», – отметил адвокат.

Также, по мнению Голованя, «феерично «поплыл» Труба и на вопросе о его махинации с адресом ГБР».

«Общеизвестно, что логово Трубы и его приспешников – здание номер 15 по улице Петлюры. Однако здание это находится в Шевченковском районе Киева. И следователи ГБР должны со своими ходатайствами обращаться в Шевченковский суд. Вот только с материалами, основанными на портновской лжи и клевете, в Шевченковском суде можно нарваться на отказ. Другое дело – знаменитый Печерский суд. Поэтому Труба мошеннически делает вид, что сидит не на Петлюры, а на Грушевского. Однако на Грушевского ГБР не найти, на адресные махинации Трубы уже начали обращать внимание. Поэтому Труба недавно, а именно 11 ноября 2019 года, своим приказом «переместил» следователей центрального аппарата ГБР на бульвар Леси Украинский, 26. Само-собой, следователи никуда не переехали, а просто Труба такими примитивными способами пытается удержаться под защитой «пещерного» правосудия», – отмечает адвокат.

Эти, а также приведенные более подробно в блоге факты, по мнению адвоката Порошенко, должны привлечь внимание генпрокурора.