Не пропустить мимо текущие аресты: ветеран АТО описал угрожающую ситуацию

Команда Зеленского взяла курс на слом Украины, на уничтожение ее основ, на поглощение всех достижений реваншем. Это требует организованного сопротивления наметившимся процессам и тенденциям.

Последние действия команды президента Владимира Зеленского наводят на очень грустные мысли о судьбе Украины. Необходимо сопротивляться этому процессу не подвергая опасности само государство, пишет на своей странице в Facebook ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев.

«Вот у нас президент – обычный криворожский пацан, не обделен талантами. Веселый, хорошо держится на сцене, быстро учит текст, невежественный, хамовитий, неуверенный в себе перед сильными мира сего», – пишет ветеран АТО.

При этом в мировых масс-медиа этот «обычный криворожский пацан» уже стал притчей во языцах, объектом весьма неприятных и даже скабрезных шуток.

«Как уже президент, а никак не удается выйти из роли работника эстрады по вызову. Так Юнкер по щечке потреплет, то Лукашенко солоно пошутит, то тетя Юля пригласит по старой памяти на корпоратив. Но это полбеды. Глянешь мировую прессу, а там то Моникой Зелинский называют, то «вылизывателем задницы Трампа». А он мало того что президент, но и криворожский пацан. Типа бизнесмен успешный, жена есть, дети, какое эго, тестостерон, «всэ ети вещи». Хотел со всеми дружит, со всеми договориться, чтобы все процветало», – отмечает Ананьев.

Окружение нынешнего президента тоже вызывает немало вопросов. Здесь можно найти всех, от представителей команды беглого экс-президента Януковича, до «группы влияния» олигарха Игоря Коломойского, на глазах превращающегося из борца с «русским миров» в «лютого русофила».

«А друзья какие – Богдан, Портнов, дядя Игорь… мммм… закачаешься от таких друзей. Врагов таких не пожелаешь. Как поговорить с ними – пугают страшным Порошенко, Стерненко и Марусей Зверобой. Один Сивохо его понимает – то же мира хочет, чтобы пенсии всем раздать, чтобы пшеница хорошо родила, солнышко светило», – подчеркивает Ананьев.

А теперь давайте более детально рассмотрим сложившуюся ситуацию, которую до сих пор расписывали троллиногом.

«Думаете это троллинг? А я думаю, что примерно так оно и есть. Представьте себя на месте такого человека. Перечисленное свидетельствует, что вы уже в депрессии или где-то рядом. Как минимум, у вас ахеренный нервный срыв и непонимание, что делать дальше. Никто не аплодирует, как вы привыкли. А без аплодисментов вы растеряны. Пьеса-то – говно! А в голове вместо плана четких действий только одна мысль: «Как так случилось!?!!», – отмечает Ананьев.

И конечно, – соотносите вышесказанное с действиями президента Владимира Зеленского и его Команды.

«Представили душевное состояние нашего простого парня из глубинки? А теперь логично подумайте насколько просто человеком в таком состоянии манипулировать. Володя с квартала может на высказывание Маруси и внимания бы не обратил, но президенту Владимиру некий «советник» говорит: «ставь тверже кость, ты президент, а нэ лох!». И к Марусе в деревню едет Альфа … Альфе стыдно, но она едет», – подчеркивает Ананьев.

И вот тут возникает один важный «общественный запрос», который очень однозначно характеризует сложившуюся ситуацию с преследованием политических оппонентов власти.

«В нашем обществе есть большой запрос на маргинализацию военных. Сограждане, которые «устали от Вайны» получат душевное равновесие, если им с телевизора скажут, что наши военные – это такие ворюги и террористы, тюрьма за ними плачет. И вот в «уставшего» есть повод сказать соседу: «А я вам гаварил!». На душе приятно, появляется уверенность в правильном курсе партии и лично товарища… Что важно – это «уставший» с вероятностью 100% был избирателем Зеленского», – отмечает Ананьев.

А теперь давайте подведем некоторые, пусть пока еще промежуточные итоги.

«Теперь складываем 2 и 2. Получаем в сухом остатке: главы государства уже с готовыми ниточками для дерганья, пророссийское окружение, запрос значительной части избирателей к радикальным действиям против защитников другой для них Украина. Украина, которой они не понимают и не хотят понимать. В них Украина своя. В ней нет Маруси Зверобой, войны и телеканала АТР», – подчеркивает Ананьев.

И тут возникает вопрос элементарного уважения к опопнентам.

«Мне могут не нравиться высказывания Маруси. Но я закрою рот и буду молчать из уважения к этому человеку. Потому что она своей работой заслужила право высказывать свое мнение хоть трехступенчатой ​​матом. Я себе никогда не позволю ни то что осуждение – даже критики. Они позволили. Значит уважения нету. Ни к кому. Ни к Марченко, ни к Гордийчука, ни к Миргородского», – отмечает Ананьев.

И совсем не надо быть конспирологом, что бы обратить внимание насколько глубоко начинает проникать реванш.

Ось є в нас президент – звичайний криворізький пацан, не обділений талантами. Веселий, добре тримається на сцені, швидко… Geplaatst door Валерій Ананьєв op Zondag 1 december 2019

«Для того, чтобы понять логику событий не надо быть конспирологов. Портнов (зам. главы АП Януковича), Труба (ГБР), судьи, Богдан (Портнов мне друг), дядя Игорь – это круг легко закрывается вокруг шеи нашего президента. Этот круг работает над конкретными целями, у которых нет ничего общего с правосудием. Иначе господин Дубинский был бы арестован за призыв вытравить форум «От Крут в Брюссель» газом. Пришли бы с обыском к Добкину призывавшему повесить Порошенко, Турчинова и Парубия. Также ГБР должны задать вопросы Киве и Гордону, этим любителям по отделять части человеческого тела. Как по мне, цели очевидны», – подчеркивает Ананьев.

При этом ветеран АТО н6е видит эффективных путей сопротивления наметившимся тенденциям. Все варианты противодействия произволу властей чреваты угрозой существования самого государства. Остается только мирно протестовать и поддерживать всех, кого власти подвергают репрессиям.

«Если допустим текущие аресты – придут за следующими. Если перейти к радикальным действиям – возникнут другие опасности. К сожалению, пока не вижу выигрышного варианта для нашего государства. Но своих поддерживать буду до конца и без вариантов. Пока мирно и тихо стоя в стороне, на улице перед судом. А там… жизнь покажет…», – подытожил Ананьев.